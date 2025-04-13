Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Харьков
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
1.9 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 121
3.0 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 63-Д
7.5 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 53
7.9 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
9.0 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Соборности Украины, 238-Д
9.0 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
378,52
Экономия при брони: -20,78 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
10.3 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
15.2 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
1.2 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.9 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Сатурн-фарм
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
2.4 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 178
5.0 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
5.3 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Магнолия
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 226
6.0 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
6.9 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Каденюка, 23
7.2 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
7.7 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Пивденное, ул. Центральная, 59/44
17.1 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Люботин, пл. Соборная, 1-В
23.6 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 2
35.9 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Эконом аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
36.7 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Валки, ул. Харьковская, 11-А
47.8 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Валки, просп. Героев Чернобыля, 1
48.5 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
397,40
Экономия при брони: -70,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Печенеги, ул. Независимости, 50-А
51.3 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Златополь, ул. Центральная, 12-А
66.3 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чутово, ул. Полтавский Шлях, 106
84.1 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Скороходово, ул. Мира, 7-Б
87.9 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, м-н 3-й, 31
88.2 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, пл. Базарная, -
89.7 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks