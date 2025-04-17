Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
534,91
Экономия при брони: -16,05 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
380,16
Экономия при брони: -11,72 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
392,40
Экономия при брони: -67,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Мед-сервис
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
В городах рядом
Мед-сервис
Славутич, пл. Привокзальная, 7
37.2 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Козелец, ул. Соборности, 17-Г
66.2 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Бажаемо здоровья
Корюковка, пер. Заречный, 2
73.3 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Бажаемо здоровья
Сосница, ул. Хмельницкого Богдана, 18
84.8 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
D.s.
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
104.3 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Біла ромашка
Дымер, ул. Соборная, 73
104.5 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
534,91
Экономия при брони: -16,05 грн
Подорожник
Лютеж, ул. Освободителей, 56-А
109.9 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Аптекарь
Зазимье, ул. Лесная, 31-В
111.8 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Біла ромашка
Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
112.3 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
534,91
Экономия при брони: -16,05 грн
Аптекарь
Зазимье, ул. Лесная, 55
112.5 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптекарь
Бровары, ул. Киевская, 316
113.4 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптекарь
Бровары, ул. Симоненко Василия, 107-А
113.9 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks