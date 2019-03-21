до начала и во время проведения терапии ГКС необходимо контролировать общий анализ крови, уровень гликемии и содержание электролитов в плазме крови.

Во время лечения дексаметазоном (особенно длительного) необходимо наблюдение окулиста, контроль АД и водно-электролитного баланса, в частности уровня калия в плазме крови, а также картины периферической крови и уровня гликемии.

Во время парентерального лечения кортикостероидами в редких случаях могут возникать реакции гиперчувствительности, поэтому необходимо принять надлежащие меры до начала лечения дексаметазоном, учитывая возможность (особенно у пациентов с аллергическими реакциями на любые другие лекарства в анамнезе) аллергических реакций.

При отмене препарата в случае длительного лечения возможно развитие синдрома отмены (без видимых признаков недостаточности надпочечников) со следующими симптомами: повышенная температура тела, заложенность носа, покраснение конъюнктивы, головная боль, головокружение, сонливость или раздражительность, заторможенность, боль в мышцах и суставах, тошнота, рвота, уменьшение массы тела, общая слабость, судороги. В связи с этим дозу дексаметазона следует снижать постепенно. Внезапное прекращение приема может привести к летальному исходу.

Если пациент находится в состоянии тяжелого стресса (из-за травмы, операции или тяжелого заболевания) во время терапии или при прекращении лечения дексаметазоном, дозу следует повысить или применять гидрокортизон или кортизон.

Пациентам, применявшим дексаметазон длительное время и испытывающим тяжелый стресс после прекращения терапии, следует возобновить прием дексаметазона, поскольку вызванная недостаточность надпочечников может продолжаться в течение нескольких месяцев после прекращения лечения.

Лечение дексаметазоном может скрыть симптомы существующей или новой инфекции, а также симптомы кишечной перфорации. Во время лечения следует избегать контакта с больными простудой или другими инфекциями.

Дексаметазон может вызвать обострение системной грибковой инфекции, латентного амебиаза и туберкулеза легких.

Пациенты с туберкулезом легких в активной форме должны получать дексаметазон (вместе со средствами против туберкулеза) только при молниеносном или рассеянном туберкулезе легких. Пациенты с неактивной формой туберкулеза легких, лечащиеся дексаметазоном, или пациенты, реагирующие на туберкулин, должны получать химические профилактические средства.

Вакцинация живой вакциной противопоказана во время лечения дексаметазоном. Вакцинация неживой вирусной или бактериальной вакциной не приведет к ожидаемому развитию антител и не даст ожидаемого защитного эффекта. Дексаметазон не назначать за 8 нед до вакцинации и ранее чем через 2 нед после вакцинации.

С осторожностью назначать больным с инфекционными заболеваниями, особенно с ветряной оспой и корью, так как данные заболевания при применении дексаметазона протекает в более тяжелой форме. Поэтому лицам, которые не болели этими заболеваниями, следует быть осторожными, чтобы максимально исключить инфицирование. В случае контакта с больными необходимо сразу же обратиться к врачу. Рекомендуется профилактическое лечение иммуноглобулином.

ГКС следует с осторожностью назначать больным с пузырчатым лишаем глаз (Herpes simplex), так как их применение может привести к перфорации роговицы.

Осторожность и медицинское наблюдение рекомендованы больным остеопорозом, АГ, сердечной недостаточностью, туберкулезом, глаукомой, печеночной или почечной недостаточностью, сахарным диабетом, гастритом, эзофагитом, дивертикулитом, активной пептической язвой, с недавним кишечным анастамозом, больным колитом и эпилепсией, тиреотоксикозом, синдромом Иценко — Кушинга, ожирением (III–IV степени), нефроуролитиазом, гиперлипидемией, полиомиелитом (за исключением формы бульбарного энцефалита), гипоальбуминемией и больным в состояниях, приводящих к ее возникновению, пациентам с иммунодефицитными состояниями (в том числе СПИД или ВИЧ-инфицирование), лимфаденит после прививки БЦЖ.

Особого ухода требуют пациенты в течение первых недель после инфаркта миокарда, пациенты с тромбоэмболией, тяжелой миастенией гравис, гипотиреозом, психозом или психоневрозом, а также пациенты пожилого возраста.

Во время лечения дексаметазоном может отмечаться обострение сахарного диабета или переход от латентной фазы к клиническим проявлениям.

Действие ГКС усиливается у больных циррозом печени или гипотиреозом.

Больные с нарушением водно-электролитного баланса должны быть осторожными при приеме дексаметазона, поскольку средние и высокие дозы ГКС могут вызывать в организме задержку соли и жидкости, а также повышенную экскрецию калия. В данных случаях показано ограничение употребления соли и дополнительный прием калия. Все кортикостероиды повышают процесс выведения кальция, вследствие чего может быть нарушена секреция минералокортикоидов. Поэтому показано дополнительное назначение соли и/или минералокортикоидов.

Длительный прием ГКС может привести к развитию задней субкапсулярной катаракты, глаукомы с возможным повреждением глазного нерва, а также повысить риск вторичных вирусных или грибковых глазных инфекций.

Рекомендуется соблюдать осторожность пациентам, которые выздоравливают после операции или перелома костей, поскольку дексаметазон может замедлить заживление ран и образование костной ткани.

Особого внимания требует вопрос применения системных ГКС у больных с существующими или имеющимися в анамнезе тяжелыми аффективными расстройствами, включающими депрессивный, маниакально-депрессивный психоз, предыдущий стероидный психоз. Пациентов и/или опекунов следует предупредить о возможности развития серьезных побочных эффектов со стороны психики. Симптомы обычно проявляются в течение нескольких дней или недель после начала лечения. Риск возникновения данных побочных эффектов выше при применении высоких доз. Большинство реакций исчезает после снижения дозы или отмены препарата, хотя иногда необходимо специфическое лечение. При развитии подобных симптомов необходимо обратиться к врачу. Также психические расстройства могут наблюдаться при отмене глюкокортикоидов.

ГКС могут влиять на результаты аллергических кожных тестов.

Детей можно лечить дексаметазоном только в случае явной необходимости. Во время лечения дексаметазоном необходимо тщательное наблюдение за ростом и развитием детей.

Внутрисуставное применение препарата может привести к местным или системным побочным реакциям. Частое применение может вызвать поражение хряща или некроз кости. Перед внутрисуставным введением дексаметазона следует удалить из сустава синовиальную жидкость и исследовать ее (проверить на наличие инфекции). Не применять у пациентов с инфицированием сустава. Если инфекция сустава развивается после инъекции, необходимо начать надлежащую терапию антибиотиками.

Частые внутрисуставные инъекции могут травмировать ткани сустава. Во время лечения пациентам следует избегать чрезмерных нагрузок на поврежденные суставы до полного исчезновения воспалительного процесса, даже при наступлении симптоматического улучшения.

Следует прекратить применение препарата больным, у которых при внутрисуставном введении ГКС значительно усилилась боль, сопровождающаяся припухлостью и дальнейшим ограничением подвижности сустава, лихорадкой и общим недомоганием (данные симптомы свидетельствуют о возникновении септического артрита). В случае развития септического артрита и при подтверждении диагноза сепсиса необходимо назначить соответствующую антибактериальную терапию.

Применение в период беременности и кормления грудью. Период беременности. ГКС проникают через плаценту и достигают высоких концентраций у плода. Пагубный эффект на плод и новорожденного ребенка не может быть исключен. Дексаметазон подавляет внутриутробное развитие плода. По некоторым данным, даже фармакологические дозы ГКС могут повысить риск недостаточности плаценты, олигогидрамниона, замедленного развития плода или его внутриматочной смерти, увеличения количества лейкоцитов (нейтрофилов) у плода и недостаточности надпочечников. Отсутствуют данные о тератогенном действии дексаметазона. Детей, рожденных матерями, которым назначали ГКС в период беременности, надо тщательно проверять на наличие недостаточности надпочечников.

Препарат применять в неотложных случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Особая осторожность рекомендуется при преэклампсии. Согласно общим рекомендациям, при лечении в период беременности ГКС должна быть применена минимальная эффективная доза для контроля за основным заболеванием.

Женщинам, применявшим ГКС в период беременности, рекомендуется применять их дополнительные дозы во время родов. В случае затяжных родов или планировании кесарева сечения рекомендуется в/в введение 100 мг гидрокортизона каждые 8 ч.

Период кормления грудью. Препарат противопоказан в период кормления грудью (за исключением неотложных случаев).

ГКС проникают в грудное молоко. В случае применения дексаметазона, особенно в дозе физиологической нормы (около 1 мг), не рекомендуется кормление грудью, так как это может привести к замедлению роста ребенка и уменьшению секреции эндогенных кортикостероидов.

Дети. Препарат применять с периода новорожденности только в случае крайней необходимости. Во время лечения дексаметазоном необходимо тщательное наблюдение за ростом и развитием детей и подростков.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Данных нет, однако следует учитывать возможность развития побочных реакций со стороны нервной системы и органа зрения.