Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций (Dexamethasone-Darnitsa solution for injection)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 450 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
72,00
Экономия при брони: -1,80 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
65,80
Экономия при брони: -6,66 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
114,10
Экономия при брони: -4,07 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
73,69
Экономия при брони: -3,09 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
12,76
Экономия при брони: -1,76 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
73,93
Экономия при брони: -7,77 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
106,46
Экономия при брони: -7,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
73,17
Экономия при брони: -5,85 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн