Киев
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций (Dexamethasone-Darnitsa solution for injection)

Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций (Dexamethasone-Darnitsa solution for injection)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 450 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
63,00 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
111,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
63,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
70,45 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
63,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
80,95 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
120,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
111,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
72,00
Экономия при брони: -1,80 грн
70,20 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
65,80
Экономия при брони: -6,66 грн
59,14 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
114,10
Экономия при брони: -4,07 грн
110,03 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
65,70 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
111,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
73,69
Экономия при брони: -3,09 грн
70,60 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
68,40 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
121,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
12,76
Экономия при брони: -1,76 грн
11,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
111,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
63,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
73,93
Экономия при брони: -7,77 грн
66,16 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
106,46
Экономия при брони: -7,70 грн
98,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
28,08 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
111,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
63,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
73,17
Экономия при брони: -5,85 грн
67,32 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
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