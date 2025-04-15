Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций (Dexamethasone-Darnitsa solution for injection)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Львов
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
75,09
Экономия при брони: -9,70 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
74,10
Экономия при брони: -7,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
74,72
Экономия при брони: -4,18 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
14,40
Экономия при брони: -0,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
73,73
Экономия при брони: -7,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
69,70
Экономия при брони: -0,50 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
70,70
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
29,23
Экономия при брони: -1,01 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
72,00
Экономия при брони: -2,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
27,88
Экономия при брони: -0,20 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Ужгородская, 1
1.3 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
45,22
Экономия при брони: -5,53 грн
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница