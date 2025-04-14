Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций (Dexamethasone-Darnitsa solution for injection)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 203 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
76,69
Экономия при брони: -4,83 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
76,69
Экономия при брони: -4,88 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
132,98
Экономия при брони: -8,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
46,00
Экономия при брони: -2,91 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
75,02
Экономия при брони: -3,16 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
129,99
Экономия при брони: -9,57 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
75,16
Экономия при брони: -4,59 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
53,04
Экономия при брони: -3,61 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
74,39
Экономия при брони: -2,56 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
75,84
Экономия при брони: -3,95 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
74,49
Экономия при брони: -9,54 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
52,44
Экономия при брони: -2,69 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
73,52
Экономия при брони: -4,22 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
73,93
Экономия при брони: -4,63 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Не болей
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
73,09
Экономия при брони: -6,61 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
128,63
Экономия при брони: -5,84 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
74,34
Экономия при брони: -6,67 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
66,96
Экономия при брони: -2,00 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
73,41
Экономия при брони: -7,65 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн