Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций (Dexamethasone-Darnitsa solution for injection)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
68,40
Экономия при брони: -2,05 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
74,61
Экономия при брони: -9,85 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
74,55
Экономия при брони: -3,98 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
72,67
Экономия при брони: -7,91 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
43,77
Экономия при брони: -4,90 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
75,30
Экономия при брони: -10,53 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
72,28
Экономия при брони: -4,48 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
73,00
Экономия при брони: -2,41 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн