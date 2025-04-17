Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций (Dexamethasone-Darnitsa solution for injection)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
67,54
Экономия при брони: -6,85 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
75,30
Экономия при брони: -9,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
74,00
Экономия при брони: -8,05 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
74,61
Экономия при брони: -8,66 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
73,56
Экономия при брони: -7,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
71,93
Экономия при брони: -5,63 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
74,69
Экономия при брони: -8,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
72,44
Экономия при брони: -5,80 грн
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарница
Дексаметазон-Дарница раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница