кларитромицин

Кларитромицин не взаимодействует с пероральными контрацептивами. Применение нижеприведенных препаратов строго противопоказано из-за возможного развития тяжелых последствий взаимодействия.

Цизаприд, пимозид и терфенадин. При их одновременном применении с кларитромицином отмечено повышение их уровня в плазме крови, что может вызвать удлинение интервала Q–T и появление аритмий, в том числе желудочковой тахикардии, фибрилляции желудочков и torsade de pointes. Подобные эффекты отмечались и при сочетанном применении астемизола и других макролидов.

Эрготамин/дигидроэрготамин. Одновременное применение кларитромицина и эрготамина или дигидроэрготамина ассоциировалось с появлением признаков острого эрготизма, что характеризовалось вазоспазмом и ишемией конечностей и других тканей, включая ЦНС.

Влияние других лекарственных средств на фармакокинетику кларитромицина. Лекарственные средства, являющиеся индукторами CYP 3A (например рифампицин, фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал, препараты зверобоя), могут индуцировать метаболизм кларитромицина. Это может привести к субтерапевтическим уровням кларитромицина и снижению его эффективности. Кроме того, может потребоваться мониторинг плазменных концентраций индуктора CYP 3A, которые могут быть повышены ввиду ингибирования CYP 3A кларитромицином (см. также инструкцию по применению соответствующего индуктора CYP 3A4). Одновременное применение рифабутина и кларитромицина приводило к повышению уровня рифабутина и снижению уровней кларитромицина в плазме крови с одновременным повышением риска возникновения увеита.

Влияние следующих лекарственных средств на концентрацию кларитромицина в крови известно или предполагается, поэтому может потребоваться изменение дозы или применение альтернативной терапии.

Мощные индукторы ферментов цитохрома Р450, такие как эфавиренз, невирапин, рифампицин, рифабутин и рифапентин, могут ускорять метаболизм кларитромицина, снижая его концентрацию в плазме крови, но увеличивая концентрацию 14-ОН-кларитромицина — микробиологически активного метаболита. Поскольку микробиологическая активность кларитромицина и 14-ОН-кларитромицина разная по отношению к различным бактериям, ожидаемый терапевтический эффект может быть не достигнут при сочетанном применении кларитромицина и индукторов ферментов цитохрома Р450. Действие кларитромицина ослаблялось этравирином, однако концентрации активного метаболита 14-ОН-кларитромицина повышались. Поскольку 14-ОН-кларитромицин проявляет сниженную активность против Mycobacterium avium complex, общая активность против этого патогена может измениться.

Равновесные концентрации активного метаболита 14-ОН-кларитромицина значительно не изменялись при одновременном применении с флуконазолом. Коррекции дозы кларитромицина не требуется.

Применение ритонавира и кларитромицина приводило к значительному угнетению метаболизма кларитромицина. С max кларитромицина повышалась на 31%, С min — на 182% и AUC — на 77%. Отмечалось полное подавление образования 14-ОН-кларитромицина. Из-за большого терапевтического окна снижения дозы кларитромицина у пациентов с нормальной функцией почек не требуется. Однако у пациентов с почечной недостаточностью необходима коррекция дозы: для пациентов с клиренсом креатинина 30–60 мл/мин дозу кларитромицина необходимо снизить на 50%. У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) дозу кларитромицина необходимо снизить на 75%. Дозы кларитромицина, превышающие 1 г/сут, не следует применять вместе с ритонавиром. Такую же коррекцию дозы следует проводить у пациентов с нарушением функции почек при применении ритонавира в качестве фармакокинетического усилителя вместе с другими ингибиторами ВИЧ-протеазы, включая атазанавир и саквинавир.

Влияние кларитромицина на фармакокинетику других лекарственных средств

Антиаритмические средства. Существуют постмаркетинговые сообщения о развитии желудочковой тахикардии по типу пируэт, возникшей при одновременном применении кларитромицина с хинидином или дизопирамидом. Рекомендуется проводить ЭКГ-мониторирование для своевременного выявления удлинения интервала Q–T. Во время терапии кларитромицином следует следить за концентрацией этих препаратов в плазме крови.

Сочетанное применение кларитромицина и ингибиторов CYP 3A или препаратов, главным образом метаболизирующихся CYP 3A, может привести к повышению концентрации последнего в плазме крови, что, в свою очередь, может усилить или продлить его терапевтический эффект и повысить риск возникновения побочных реакций. Следует соблюдать осторожность при применении кларитромицина у пациентов, получающих терапию лекарственными средствами — субстратами CYP 3A, особенно если СYР 3А-субстрат имеет узкий терапевтический диапазон (например карбамазепин) и/или экстенсивно метаболизируется этим энзимом.

Может потребоваться коррекция дозы и, по возможности, тщательный мониторинг плазменных концентраций лекарственного средства, метаболизирующегося CYP 3A, у пациентов, одновременно применяющих кларитромицин.

Существует вероятность повышения плазменных концентраций ингибиторов ФДЭ (силденафила, тадалафила и варденафила) при их сочетанном применении с кларитромицином, что может потребовать снижения дозы ингибиторов ФДЭ. Снижение дозы тольтеродина может потребоваться при его применении с кларитромицином.

Триазолбензодиазепины (альпразолам, мидазолам, триазолам). Следует избегать комбинированного применения перорального мидазолама и кларитромицина. При применении мидазолама с кларитромицином следует проводить тщательный мониторинг состояния пациента для своевременной коррекции дозы. Следует соблюдать такие же правила при применении других бензодиазепинов, метаболизирующихся СYР 3А, включая триазолам и альпразолам. Для бензодиазепинов, элиминация которых не зависит от СYР 3А (темазепам, нитразепам, лоразепам), развитие клинически значимого взаимодействия с кларитромицином маловероятно. Есть постмаркетинговые сообщения о лекарственном взаимодействии и развитии побочных явлений со стороны ЦНС (такие как сонливость и спутанность сознания) при сочетанном применении кларитромицина и мидазолама. Следует наблюдать за состоянием пациента, учитывая возможность увеличения выраженности фармакологических эффектов со стороны ЦНС.

Другие виды взаимодействий. Колхицин является субстратом СYР 3А и Р-гликопротеина (Рgр). Известно, что кларитромицин и другие макролиды способны подавлять СYР 3А и Рgр. При одновременном применении кларитромицина и колхицина угнетение Pgp и СYР 3А кларитромицином может привести к повышению экспозиции колхицина. Необходимо наблюдать за состоянием пациентов для выявления клинических симптомов токсичности колхицина. При постмаркетинговом наблюдении сообщалось о повышении концентрации дигоксина в плазме крови пациентов, принимавших кларитромицин одновременно с дигоксином. У некоторых пациентов развились признаки дигиталисной токсичности, в том числе аритмии с летальным исходом. Следует тщательно контролировать концентрацию дигоксина в плазме крови пациентов при его применении с кларитромицином. Одновременное применение таблеток кларитромицина немедленного высвобождения и зидовудина у ВИЧ-инфицированных пациентов может вызвать снижение равновесных концентраций зидовудина в плазме крови. Этого можно избежать путем соблюдения интервала между приемами кларитромицина и зидовудина. О таком взаимодействии при применении суспензии кларитромицина и зидовудина или дидеоксиназина у детей не сообщалось.

Получены спонтанные или опубликованные сообщения о взаимодействии ингибиторов СYР 3А, включая кларитромицин, с лекарственными средствами, которые не считаются субстратами СYР 3А (фенитоин и вальпроат). Рекомендуется определение уровня этих лекарственных средств в плазме крови при одновременном назначении их с кларитромицином. Сообщалось о повышении их уровня в плазме крови.

Возможно также двусторонненаправленное лекарственное взаимодействие между кларитромицином и атазанавиром, итраконазолом, саквинавиром.

Сообщалось о развитии артериальной гипотензии, брадиаритмии и лактоацидоза при одновременном применении кларитромицина и верапамила.

Лансопразол

Атазанавир. Лансопразол, как и другие ингибиторы протонной помпы, снижает концентрацию атазанавира (ингибитора ВИЧ-протеазы), всасывание которого зависит от желудочной кислотности, поэтому может влиять на терапевтическое действие атазанавира и развитие резистентности к ВИЧ-инфекции. Противопоказано одновременное применение атазанавира и лансопразола.

Лекарственные средства, которые метаболизируются системой цитохрома P450. Лансопразол может повышать в плазме крови концентрацию препаратов, метаболизирующихся CYP 3A4 (варфарин, антипирин, индометацин, ибупрофен, фенитоин, пропранолол, преднизолон, диазепам, кларитромицин или терфенадин).

Лекарственные средства, подавляющие CYP 2C19 (флувоксамин). Флувоксамин приводит к значительному повышению (в 4 раза) концентрации лансопразола в плазме крови. При одновременном применении необходима коррекция дозы лансопразола.

Лекарственные средства, индуцирующие CYP 2C19 и CYP 3A4 (рифампицин, трава зверобоя). Индукторы CYP 2C19 и CYP 3A4 могут значительного снизить концентрацию лансопразола в плазме крови. При одновременном применении необходима коррекция дозы лансопразола.

Лекарственные средства, при всасывании которых важно значение рН. Лансопразол вызывает длительное угнетение желудочной секреции, поэтому теоретически возможно влияние лансопразола на биодоступность препаратов, для которых при всасывании значение рН является важным (итраконазол, эфиры ампициллина).

Амоксициллин. Клинических проявлений взаимодействий лансопразола с амоксициллином не отмечено.

Сукральфат и антацидные препараты могут снижать биодоступность лансопразола, поэтому лансопразол необходимо принимать минимум через 1 ч после применения данных препаратов.

НПВП. Не выявлено клинически значимого взаимодействия между лансопразолом и НПВП.

Теофиллин. При одновременном применении лансопразола с теофиллином (CYP 1A2, CYP 3A) отмечается умеренное повышение (10%) клиренса теофиллина, но клиническое значение их взаимодействия маловероятно. Однако для поддержания клинически эффективных концентраций теофиллина отдельным больным необходима коррекция дозы теофиллина в начале или при прекращении лечения лансопразолом.

Варфарин. Лансопразол не влияет на фармакокинетику варфарина и протромбиновое время. Повышение международного нормализованного отношения и протромбинового времени может привести к кровотечениям и даже к летальному исходу.

Дигоксин. При одновременном применении дигоксина и лансопразола отмечается повышение уровня дигоксина в плазме крови.

Такролимус. При одновременном применении лансопразола и такролимуса может повышаться концентрация такролимуса в плазме крови, особенно у пациентов, которым проводили трансплантацию.

Тинидазол

Тинидазол совместим с сульфаниламидами и антибиотиками (аминогликозиды, эритромицин, рифампицин, цефалоспорины); не рекомендуется назначать вместе с этионамидом. Фенобарбитал ускоряет инактивацию в печени. Усиливает эффект непрямых антикоагулянтов (для снижения риска развития кровотечений рекомендуется снижать дозу последних на 50%).

Алкоголь. Одновременное применение тинидазола и алкоголя может привести к дисульфирамоподобной реакции, поэтому такой комбинации следует избегать.

Антикоагулянты. Препараты с подобной химической структурой потенцируют эффекты антикоагулянтов для перорального применения. Следует часто контролировать показатели протромбинового времени и, при необходимости, корректировать дозу антикоагулянта.