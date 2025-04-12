Клатинол (Klatinol)
Клатинол инструкция по применению
Состав
Набор (комби-упаковка) содержит: тинидазол 500 мг — 2 таблетки круглой формы; кларитромицин 250 мг — 2 таблетки овальной формы; лансопразол 30 мг — 2 капсулы. В упаковке 7 стрипов.
Тинидазол - 500 мг
Кларитромицин - 250 мг
Лансопразол - 30 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Кларитромицин — макролидный антибиотик, обладает антибактериальной активностью против многих аэробных и анаэробных грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая H. pylori. Кларитромицин оказывает антибактериальное действие путем угнетения синтеза белка, связываясь с 50S-субъединицей мембраны рибосом микробной клетки. Минимальная ингибирующая концентрация (МИК 90) кларитромицина и его активного метаболита 14-гидроксикларитромицина для H. pylori составляет 0,06 мкг/мл.
Лансопразол блокирует конечную стадию образования соляной кислоты. В канальцах париетальных клеток желудка трансформируется в активную форму — сульфенамид, необратимо взаимодействует с SH-группами Н+-К+-АТФазы (протонного насоса). Уменьшает базальную и стимулированную (пища, пентагастрин, инсулин) секрецию и объем секрета. Восстановление активности Н+-К+-АТФазы происходит с полупериодом 30–48 ч. Среднесуточное значение рН желудочного сока повышается до 2,9 (процент времени сохранения рН >3 составляет 47,6). После прекращения приема уровень кислоты остается ниже 50% базального в течение 39 ч, рикошетного увеличения секреции не отмечается. У больных с синдромом Золлингера — Эллисона действует более продолжительно. Угнетает выработку пепсина (повышается уровень пепсиногена в плазме крови). Оказывает гастропротекторное действие: повышение оксигенации слизистой оболочки, секреции бикарбонатов. Подавляет рост H. pylori (МПК составляет 0,78–6,25 мг/л), способствует образованию в слизистой оболочке специфических иммуноглобулинов А. Уменьшает кровоток в антральном отделе желудка, привратника и луковице двенадцатиперстной кишки в среднем на 17%, тормозит моторно-эвакуаторную функцию желудка. Угнетение секреции сопровождается увеличением количества нитрозобактерий и повышением концентрации нитратов в желудочном секрете. Повышает концентрацию гастрина в плазме крови на 50–100%. Обеспечивает более быстрое заживление и уменьшение выраженности симптомов при язве двенадцатиперстной кишки. Эффективен при терапии язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, резистентной к блокаторам Н2-рецепторов. Одновременное применение кларитромицина и лансопразола потенцирует показатели фармакокинетики обоих препаратов. Частота эрадикации H. pylori значительно повышается при включении в эту комбинацию тинидазола, который представляет группу нитроимидазолов с антимикробной активностью против анаэробных бактерий и простейших, а также против H. pylori. Благодаря высокой липофильности тинидазол легко проникает внутрь анаэробных микроорганизмов, где восстанавливается нитроредуктазой и разрушает спиральную структуру ДНК.
Таким образом, лансопразол в комбинации с антибиотикотерапией обеспечивает быстрое уменьшение выраженности симптомов и заживление язвы. Кларитромицин и лансопразол не проявляли мутагенных свойств в различных тестах.
Фармакокинетика. Кларитромицин при приеме внутрь быстро и достаточно полно всасывается. Пища замедляет всасывание, существенно не влияя на биодоступность. После однократного приема регистрируются 2 пика плазменной концентрации. Второй пик обусловлен способностью концентрироваться в желчном пузыре с последующим постепенным или быстрым высвобождением. В плазме крови связывается с белками (более 90%). Около 20% принятой дозы сразу окисляется в печени с образованием основного метаболита — 14-гидроксикларитромицина. Биотрансформация: катализируется ферментами системы цитохрома Р450. Хорошо проникает в жидкости и ткани организма, образуя концентрации, в 10 раз превышающие уровень в плазме крови. Т½ при приеме в дозе 500 мг составляет 7–9 ч. Выводится с мочой в неизмененном виде до 30%, остальное — в виде метаболитов.
Лансопразол быстро всасывается с абсолютной биодоступностью около 40%. На всасывание лансопразола не влияет пища. Экстенсивно метаболизируется в печени. Т½ из плазмы крови составляет 0,5–1 ч. Около 80% лансопразола выделяется почками. После перорального применения начало антисекреторного действия лансопразола отмечается уже через 1 ч. Продолжительность угнетения секреции соляной кислоты в желудке составляет почти 24 ч. После повторного введения препарата в дозе 20 мг/сут суточная внутрижелудочная кислотность снижается на 97%.
Установлено, что одновременное применение лансопразола и кларитромицина благоприятно влияет на фармакокинетические свойства последнего. Сmax на 10% выше, средняя Сmin — на 27% выше, а средняя AUC — на 15% больше, чем при применении кларитромицина отдельно. Концентрация кларитромицина в тканях желудка и слизи также повышалась при его одновременном введении с лансопразолом.
Тинидазол при приеме внутрь быстро всасывается, процент абсорбции — около 90%. Накапливается в крови, Сmax достигается через 2 ч. Связь с белками плазмы крови — 10%. Легко проникает в различные ткани и жидкости организма, проникает через ГЭБ. Подвергается биотрансформации, основными метаболитами являются фармакологически активные гидроксилированные вещества (подавляют рост анаэробных микроорганизмов и могут усиливать действие тинидазола). Медленно выделяется (в том числе метаболиты) почками (интенсивная реабсорбция в почечных канальцах). Т½ у взрослых составляет 10–14 ч.
Показания Клатинол
язва желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит, ассоциированные с H. рylori.
Применение Клатинол
решение о схеме лечения, дозах препаратов и сроках лечения должен принимать врач. Рекомендуемая схема применения и дозировка: 1 стрип, содержащий 2 капсулы лансопразола, 2 таблетки кларитромицина и 2 таблетки тинидазола, рассчитан на 1 день лечения. Утром принимают 1 капсулу лансопразола и по 1 таблетке кларитромицина и тинидазола, вечером повторяют прием препаратов.
Обязательный дополнительный прием кларитромицина по 250 мг 2 раза в сутки.
Продолжительность комплексной терапии составляет 7 дней.
Противопоказания
гиперчувствительность к лансопразолу, кларитромицину или другим макролидным антибиотикам, тинидазолу или другим производным 5-нитроимидазола. Одновременное применение любого из следующих препаратов: атазанавир; астемизол, цизаприд, пимозид, терфенадин (это может привести к удлинению интервала Q–T, развитию сердечных аритмий, включая желудочковую тахикардию и фибрилляцию желудочков, и пароксизмальной тахикардии по типу пируэт (torsades de pointes)), эрготамин, дигидроэрготамин (может привести к эрготоксичности), ловастатин или симвастатин (из-за риска возникновения рабдомиолиза лечение этими лекарственными средствами необходимо прекратить во время лечения кларитромицином). Пациенты с удлинением интервала Q–T или желудочковыми аритмиями сердца, включая пароксизмальную тахикардию по типу пируэт (torsades de pointes), в анамнезе. Одновременное применение колхицина противопоказано пациентам с почечной или печеночной недостаточностью, принимающим Р-гликопротеин или сильный ингибитор CYP 3A4 (например кларитромицин), пациентам с патологическими изменениями крови или органическими поражениями нервной системы.
Побочные эффекты
кларитромицин
Со стороны системы крови и лимфатической системы: лейкопения, нейтропения, тромбоцитемия, эозинофилия, агранулоцитоз, тромбоцитопения.
Со стороны иммунной системы: гиперчувствительность, анафилактические реакции, инфекция, вагинальная инфекция.
Метаболические нарушения: анорексия, снижение аппетита, гипогликемия.
Психические нарушения: тревожность, нервозность, вскрикивания, психозы, спутанность сознания, деперсонализация, депрессия, дезориентация, галлюцинации.
Со стороны ЦНС: потеря сознания, дискинезия, сонливость, тремор, судороги, потеря вкусовой чувствительности, паросмия, аносмия, головная боль, беспокойство, страх, бессонница, кошмарные сновидения.
Со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения: головокружение, ухудшение слуха, звон в ушах, потеря слуха.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: остановка сердца; фибрилляция предсердий, удлинение интервала Q–T; экстрасистолия, усиленное сердцебиение; желудочковая тахикардия, в том числе пароксизмальная тахикардия по типу пируэт (torsades de pointes), вазодилатация, кровоизлияние.
Со стороны дыхательной системы: астма, носовое кровотечение, эмболия сосудов легких.
Со стороны пищеварительного тракта: диспепсия, эзофагит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, гастрит, прокталгия, вздутие живота, запор, сухость во рту, отрыжка, острый панкреатит, изменение цвета языка, изменение цвета зубов, кандидоз ротовой полости, тошнота, рвота, изменение вкусовых ощущений, боль в области желудка, диарея, псевдомембранозный колит, стоматит, глоссит, гастроэнтерит.
Со стороны гепатобилиарной системы: холестаз, гепатит, повышение уровня АлАТ, АсАТ, ГГТ, печеночная недостаточность, холестатическая желтуха, гепатоцеллюлярная желтуха.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, гипергидроз, буллезный дерматит, зуд, макулопапулезная сыпь, токсический эпидермальный некролиз, медикаментозная кожная реакция, сопровождающаяся эозинофилией и системными проявлениями (DRESS), акне, целлюлит, болезнь Шенлейна — Геноха, рожистое воспаление, эритразма, крапивница, синдром Стивенса — Джонсона, анафилактоидные реакции.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: мышечные спазмы, скелетно-мышечная ригидность, миалгия, рабдомиолиз (в некоторых сообщениях о возникновении рабдомиолиза кларитромицин применяли одновременно со статинами, фибратами, колхицином или аллопуринолом), миопатия.
Со стороны мочевыделительной системы: повышение уровня креатинина, мочевины, почечная недостаточность, интерстициальный нефрит.
Общие нарушения: недомогание, лихорадка, астения, боль в груди, озноб, повышенная утомляемость.
Лабораторные исследования: изменение соотношения альбумин-глобулин, повышение уровня ЩФ, ЛДГ в крови, повышение международного нормализованного отношения, увеличение протромбинового времени, изменение цвета мочи. Сообщалось о парестезии, артралгии, ангионевротическом отеке. Очень редко сообщалось об увеите преимущественно у пациентов, которые одновременно принимали рифабутин. Большинство случаев были обратимыми. Сообщалось о развитии колхициновой токсичности (в том числе с летальным исходом) при сочетанном применении кларитромицина и колхицина, особенно у пациентов пожилого возраста, в том числе на фоне почечной недостаточности.
Тинидазол
Со стороны пищеварительного тракта: диспептические расстройства, такие как снижение аппетита, тошнота, иногда рвота, диарея, боль в животе, анорексия, налет на языке, глоссит, стоматит.
Со стороны нервной системы и органов чувств: головокружение, головная боль, локомоторная атаксия, дизартрия, парестезии, гипестезия, периферическая нейропатия, вертиго, нарушение чувствительности, металлический привкус во рту, приливы, повышенная утомляемость, повышение температуры тела.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: преходящая лейкопения.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: судорожные реакции.
Со стороны мочевыделительной системы: окрашивание мочи в темный цвет.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, крапивница, сыпь, зуд (единичные случаи), ангионевротический отек.
Алкоголь. Одновременное применение тинидазола и алкоголя может привести к дисульфирамоподобной реакции, поэтому такой комбинации следует избегать.
Антикоагулянты. Препараты с подобной химической структурой потенцируют эффекты антикоагулянтов для перорального применения. Следует часто контролировать показатели протромбинового времени и, при необходимости, корректировать дозу антикоагулянта.
Лансопразол
Со стороны сердечно-сосудистой системы: стенокардия, аритмия, брадикардия, боль в сердце, цереброваскулярные изменения (инсульт), АГ, артериальная гипотензия, мигрень, инфаркт миокарда, ощущение сердцебиения, шок (циркуляторная недостаточность), вазодилатация, синкопе, тахикардия.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: лейкопения, тромбоцитопения, эозинофилия, панцитопения или агранулоцитоз, апластическая анемия, гемолитическая анемия, нейтропения, тромботическая и тромбоцитопеническая пурпура.
Со стороны нервной системы: головная боль, нечасто — сонливость, головокружение, гемиплегия, тремор, парестезии.
Психические нарушения: страх, депрессия, ажитация, амнезия, возбуждение, апатия, галлюцинации, враждебность, нервозность, бессонница, нарушения мышления, спутанность сознания.
Со стороны дыхательной системы: астма, бронхит, выраженный кашель, фарингит, ринит, икота, носовое кровотечение, легочное кровотечение, пневмония, воспаление или инфекция верхних дыхательных путей.
Со стороны органа зрения: боль в глазах, нарушения зрения, затуманивание зрения, дефекты полей зрения.
Со стороны органа слуха: шум в ушах, глухота, средний отит.
Со стороны пищеварительного тракта: запор, боль в животе; диарея, тошнота; диспепсия, вкусовые расстройства; неприятный запах изо рта; сухость во рту/жажда, дисфагия; кардиоспазм; отрыжка; рвота, эзофагеальный стеноз; эзофагеальная язва; эзофагит, изменение цвета кала; метеоризм, полипы желудка; гастроэнтерит, колит, желудочно-кишечные кровотечения, в том числе ректальные; рвота с примесью крови (гематемезис), повышение или снижение аппетита, анорексия, повышенная саливация; мелена, стоматит; глоссит, панкреатит, тенезмы.
Со стороны гепатобилиарной системы: желтуха, гепатит, холелитиаз.
Со стороны эндокринной системы: сахарный диабет, зоб, гипергликемия/гипогликемия, гипотиреоз.
Со стороны кожи и подкожных тканей: часто — сыпь, редко — зуд, крапивница, пурпура, ангионевротический отек, петехии или выпадение волос, гипергидроз, акне, светочувствительность, очень редко — такие тяжелые генерализованные реакции, как токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона и полиморфная эритема.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: боль в суставах, мышцах или костях, артрит/артралгия, миалгия.
Со стороны урогенитальной системы: интерстициальный нефрит, который может привести к почечной недостаточности, глюкозурия, гематурия, альбуминурия, конкременты в почках, задержка мочи.
Со стороны репродуктивной системы: мочеполовые расстройства, импотенция, снижение либидо, увеличение молочных желез или гинекомастия, болезненность молочных желез, нарушение менструаций.
Общие расстройства: анафилактоидные/анафилактические реакции, анафилактический шок, увеличение живота, аллергические реакции, астения, кандидоз, карцинома, боль в спине, ригидность шеи, боль в груди (не всегда специфическая), боль в тазу, гиперемия лица, нарушения речи, отеки, озноб, одышка, лихорадка, гриппоподобный синдром, инфекции (неспецифические), слабость.
Лабораторные исследования: повышение уровня АсАТ, АлАТ, ЩФ, креатинина, глобулинов, гамма-глутамилтранспептидазы, повышение/снижение уровня лейкоцитов, нарушение соотношения альбумин/глобулин, изменение количества эритроцитов, гипербилирубинемия, эозинофилия, гиперлипидемия, повышение/снижение уровня электролитов, повышение/снижение ХС, снижение гемоглобина, повышение уровня калия, мочевины, солей в моче, повышение уровня глюкокортикоидов, ЛПНП, повышение/снижение тромбоцитов, повышение уровня гастрина, положительный тест на скрытую кровь, альбуминурия, глюкозурия, гематурия.
Особые указания
длительное или повторное применение антибиотиков может вызвать чрезмерный рост нечувствительных бактерий и грибов. При возникновении суперинфекции следует прекратить применение кларитромицина и начать соответствующую терапию.
Применение любой антимикробной терапии, в том числе кларитромицина, для лечения инфекции, вызванной H. pylory, может привести к микробной резистентности. У небольшого числа пациентов может развиться резистентность микроорганизмов H. pylory к кларитромицину.
С осторожностью следует применять препарат у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью.
При применении кларитромицина сообщалось о нарушении функции печени, включая повышенный уровень печеночных ферментов, и о гепатоцеллюлярном и/или холестатическом гепатите с желтухой или без. Нарушение функции печени может быть тяжелой степени и является обычно обратимым. В некоторых случаях сообщалось о печеночной недостаточности с летальным исходом, которая, в основном, ассоциирована с тяжелыми общими заболеваниями и/или сопутствующим медикаментозным лечением. Необходимо немедленно прекратить применение кларитромицина при возникновении таких проявлений и симптомов гепатита, как анорексия, желтуха, потемнение мочи, зуд или боль в области живота.
О развитии диареи от легкой степени тяжести до псевдомембранозного колита с летальным исходом, вызванного Clostridium difficile, сообщалось при применении практически всех антибактериальных препаратов, в том числе кларитромицина. Следует всегда помнить о возможности развития диареи, вызванной Clostridium difficile, у всех пациентов с диареей после применения антибиотиков. Кроме того, необходимо тщательно собрать анамнез, поскольку о развитии диареи, вызванной Clostridium difficile, сообщалось даже через 2 мес после применения антибактериальных препаратов.
Сообщалось об увеличении выраженности симптомов myasthenia gravis у пациентов, принимавших кларитромицин.
Выделяется печенью и почками. Следует соблюдать осторожность при применении препарата у пациентов с нарушением функции печени, умеренным или выраженным нарушением функции почек.
В случае развития тяжелых острых реакций гиперчувствительности, таких как анафилаксия, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, DRESS, болезнь Шенлейна — Геноха, терапию кларитромицином следует немедленно прекратить и начать соответствующее лечение.
Тинидазол вызывает потемнение мочи. Во время лечения запрещается употребление алкогольных напитков из-за возможного развития дисульфирамоподобной реакции (спазмы в животе, тошнота, рвота).
Препарат рекомендуется назначать пациентам, которые ранее не применяли препараты группы нитроимидазолов.
Капсулы лансопразола содержат сахар, что следует учитывать больным сахарным диабетом.
Применение в период беременности и кормления грудью. Клатинол противопоказан в период беременности и кормления грудью.
Дети. Не применяют в педиатрической практике.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Применение препарата не влияет на способность к управлению транспортными средствами или работе с потенциально опасными механизмами, а также к занятиям деятельностью, требующей быстроты реакции и согласованности действий. Однако, учитывая возможные побочные действия, следует соблюдать осторожность при лечении Клатинолом.
Взаимодействия
кларитромицин
Кларитромицин не взаимодействует с пероральными контрацептивами. Применение нижеприведенных препаратов строго противопоказано из-за возможного развития тяжелых последствий взаимодействия.
Цизаприд, пимозид и терфенадин. При их одновременном применении с кларитромицином отмечено повышение их уровня в плазме крови, что может вызвать удлинение интервала Q–T и появление аритмий, в том числе желудочковой тахикардии, фибрилляции желудочков и torsade de pointes. Подобные эффекты отмечались и при сочетанном применении астемизола и других макролидов.
Эрготамин/дигидроэрготамин. Одновременное применение кларитромицина и эрготамина или дигидроэрготамина ассоциировалось с появлением признаков острого эрготизма, что характеризовалось вазоспазмом и ишемией конечностей и других тканей, включая ЦНС.
Влияние других лекарственных средств на фармакокинетику кларитромицина. Лекарственные средства, являющиеся индукторами CYP 3A (например рифампицин, фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал, препараты зверобоя), могут индуцировать метаболизм кларитромицина. Это может привести к субтерапевтическим уровням кларитромицина и снижению его эффективности. Кроме того, может потребоваться мониторинг плазменных концентраций индуктора CYP 3A, которые могут быть повышены ввиду ингибирования CYP 3A кларитромицином (см. также инструкцию по применению соответствующего индуктора CYP 3A4). Одновременное применение рифабутина и кларитромицина приводило к повышению уровня рифабутина и снижению уровней кларитромицина в плазме крови с одновременным повышением риска возникновения увеита.
Влияние следующих лекарственных средств на концентрацию кларитромицина в крови известно или предполагается, поэтому может потребоваться изменение дозы или применение альтернативной терапии.
Мощные индукторы ферментов цитохрома Р450, такие как эфавиренз, невирапин, рифампицин, рифабутин и рифапентин, могут ускорять метаболизм кларитромицина, снижая его концентрацию в плазме крови, но увеличивая концентрацию 14-ОН-кларитромицина — микробиологически активного метаболита. Поскольку микробиологическая активность кларитромицина и 14-ОН-кларитромицина разная по отношению к различным бактериям, ожидаемый терапевтический эффект может быть не достигнут при сочетанном применении кларитромицина и индукторов ферментов цитохрома Р450. Действие кларитромицина ослаблялось этравирином, однако концентрации активного метаболита 14-ОН-кларитромицина повышались. Поскольку 14-ОН-кларитромицин проявляет сниженную активность против Mycobacterium avium complex, общая активность против этого патогена может измениться.
Равновесные концентрации активного метаболита 14-ОН-кларитромицина значительно не изменялись при одновременном применении с флуконазолом. Коррекции дозы кларитромицина не требуется.
Применение ритонавира и кларитромицина приводило к значительному угнетению метаболизма кларитромицина. Сmax кларитромицина повышалась на 31%, Сmin — на 182% и AUC — на 77%. Отмечалось полное подавление образования 14-ОН-кларитромицина. Из-за большого терапевтического окна снижения дозы кларитромицина у пациентов с нормальной функцией почек не требуется. Однако у пациентов с почечной недостаточностью необходима коррекция дозы: для пациентов с клиренсом креатинина 30–60 мл/мин дозу кларитромицина необходимо снизить на 50%. У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) дозу кларитромицина необходимо снизить на 75%. Дозы кларитромицина, превышающие 1 г/сут, не следует применять вместе с ритонавиром. Такую же коррекцию дозы следует проводить у пациентов с нарушением функции почек при применении ритонавира в качестве фармакокинетического усилителя вместе с другими ингибиторами ВИЧ-протеазы, включая атазанавир и саквинавир.
Влияние кларитромицина на фармакокинетику других лекарственных средств
Антиаритмические средства. Существуют постмаркетинговые сообщения о развитии желудочковой тахикардии по типу пируэт, возникшей при одновременном применении кларитромицина с хинидином или дизопирамидом. Рекомендуется проводить ЭКГ-мониторирование для своевременного выявления удлинения интервала Q–T. Во время терапии кларитромицином следует следить за концентрацией этих препаратов в плазме крови.
Сочетанное применение кларитромицина и ингибиторов CYP 3A или препаратов, главным образом метаболизирующихся CYP 3A, может привести к повышению концентрации последнего в плазме крови, что, в свою очередь, может усилить или продлить его терапевтический эффект и повысить риск возникновения побочных реакций. Следует соблюдать осторожность при применении кларитромицина у пациентов, получающих терапию лекарственными средствами — субстратами CYP 3A, особенно если СYР 3А-субстрат имеет узкий терапевтический диапазон (например карбамазепин) и/или экстенсивно метаболизируется этим энзимом.
Может потребоваться коррекция дозы и, по возможности, тщательный мониторинг плазменных концентраций лекарственного средства, метаболизирующегося CYP 3A, у пациентов, одновременно применяющих кларитромицин.
Существует вероятность повышения плазменных концентраций ингибиторов ФДЭ (силденафила, тадалафила и варденафила) при их сочетанном применении с кларитромицином, что может потребовать снижения дозы ингибиторов ФДЭ. Снижение дозы тольтеродина может потребоваться при его применении с кларитромицином.
Триазолбензодиазепины (альпразолам, мидазолам, триазолам). Следует избегать комбинированного применения перорального мидазолама и кларитромицина. При применении мидазолама с кларитромицином следует проводить тщательный мониторинг состояния пациента для своевременной коррекции дозы. Следует соблюдать такие же правила при применении других бензодиазепинов, метаболизирующихся СYР 3А, включая триазолам и альпразолам. Для бензодиазепинов, элиминация которых не зависит от СYР 3А (темазепам, нитразепам, лоразепам), развитие клинически значимого взаимодействия с кларитромицином маловероятно. Есть постмаркетинговые сообщения о лекарственном взаимодействии и развитии побочных явлений со стороны ЦНС (такие как сонливость и спутанность сознания) при сочетанном применении кларитромицина и мидазолама. Следует наблюдать за состоянием пациента, учитывая возможность увеличения выраженности фармакологических эффектов со стороны ЦНС.
Другие виды взаимодействий. Колхицин является субстратом СYР 3А и Р-гликопротеина (Рgр). Известно, что кларитромицин и другие макролиды способны подавлять СYР 3А и Рgр. При одновременном применении кларитромицина и колхицина угнетение Pgp и СYР 3А кларитромицином может привести к повышению экспозиции колхицина. Необходимо наблюдать за состоянием пациентов для выявления клинических симптомов токсичности колхицина. При постмаркетинговом наблюдении сообщалось о повышении концентрации дигоксина в плазме крови пациентов, принимавших кларитромицин одновременно с дигоксином. У некоторых пациентов развились признаки дигиталисной токсичности, в том числе аритмии с летальным исходом. Следует тщательно контролировать концентрацию дигоксина в плазме крови пациентов при его применении с кларитромицином. Одновременное применение таблеток кларитромицина немедленного высвобождения и зидовудина у ВИЧ-инфицированных пациентов может вызвать снижение равновесных концентраций зидовудина в плазме крови. Этого можно избежать путем соблюдения интервала между приемами кларитромицина и зидовудина. О таком взаимодействии при применении суспензии кларитромицина и зидовудина или дидеоксиназина у детей не сообщалось.
Получены спонтанные или опубликованные сообщения о взаимодействии ингибиторов СYР 3А, включая кларитромицин, с лекарственными средствами, которые не считаются субстратами СYР 3А (фенитоин и вальпроат). Рекомендуется определение уровня этих лекарственных средств в плазме крови при одновременном назначении их с кларитромицином. Сообщалось о повышении их уровня в плазме крови.
Возможно также двусторонненаправленное лекарственное взаимодействие между кларитромицином и атазанавиром, итраконазолом, саквинавиром.
Сообщалось о развитии артериальной гипотензии, брадиаритмии и лактоацидоза при одновременном применении кларитромицина и верапамила.
Лансопразол
Атазанавир. Лансопразол, как и другие ингибиторы протонной помпы, снижает концентрацию атазанавира (ингибитора ВИЧ-протеазы), всасывание которого зависит от желудочной кислотности, поэтому может влиять на терапевтическое действие атазанавира и развитие резистентности к ВИЧ-инфекции. Противопоказано одновременное применение атазанавира и лансопразола.
Лекарственные средства, которые метаболизируются системой цитохрома P450. Лансопразол может повышать в плазме крови концентрацию препаратов, метаболизирующихся CYP 3A4 (варфарин, антипирин, индометацин, ибупрофен, фенитоин, пропранолол, преднизолон, диазепам, кларитромицин или терфенадин).
Лекарственные средства, подавляющие CYP 2C19 (флувоксамин). Флувоксамин приводит к значительному повышению (в 4 раза) концентрации лансопразола в плазме крови. При одновременном применении необходима коррекция дозы лансопразола.
Лекарственные средства, индуцирующие CYP 2C19 и CYP 3A4 (рифампицин, трава зверобоя). Индукторы CYP 2C19 и CYP 3A4 могут значительного снизить концентрацию лансопразола в плазме крови. При одновременном применении необходима коррекция дозы лансопразола.
Лекарственные средства, при всасывании которых важно значение рН. Лансопразол вызывает длительное угнетение желудочной секреции, поэтому теоретически возможно влияние лансопразола на биодоступность препаратов, для которых при всасывании значение рН является важным (итраконазол, эфиры ампициллина).
Амоксициллин. Клинических проявлений взаимодействий лансопразола с амоксициллином не отмечено.
Сукральфат и антацидные препараты могут снижать биодоступность лансопразола, поэтому лансопразол необходимо принимать минимум через 1 ч после применения данных препаратов.
НПВП. Не выявлено клинически значимого взаимодействия между лансопразолом и НПВП.
Теофиллин. При одновременном применении лансопразола с теофиллином (CYP 1A2, CYP 3A) отмечается умеренное повышение (10%) клиренса теофиллина, но клиническое значение их взаимодействия маловероятно. Однако для поддержания клинически эффективных концентраций теофиллина отдельным больным необходима коррекция дозы теофиллина в начале или при прекращении лечения лансопразолом.
Варфарин. Лансопразол не влияет на фармакокинетику варфарина и протромбиновое время. Повышение международного нормализованного отношения и протромбинового времени может привести к кровотечениям и даже к летальному исходу.
Дигоксин. При одновременном применении дигоксина и лансопразола отмечается повышение уровня дигоксина в плазме крови.
Такролимус. При одновременном применении лансопразола и такролимуса может повышаться концентрация такролимуса в плазме крови, особенно у пациентов, которым проводили трансплантацию.
Тинидазол
Тинидазол совместим с сульфаниламидами и антибиотиками (аминогликозиды, эритромицин, рифампицин, цефалоспорины); не рекомендуется назначать вместе с этионамидом. Фенобарбитал ускоряет инактивацию в печени. Усиливает эффект непрямых антикоагулянтов (для снижения риска развития кровотечений рекомендуется снижать дозу последних на 50%).
Алкоголь. Одновременное применение тинидазола и алкоголя может привести к дисульфирамоподобной реакции, поэтому такой комбинации следует избегать.
Антикоагулянты. Препараты с подобной химической структурой потенцируют эффекты антикоагулянтов для перорального применения. Следует часто контролировать показатели протромбинового времени и, при необходимости, корректировать дозу антикоагулянта.
Передозировка
лансопразол
Симптомы: не описаны (однократный прием в дозе 600 мг не сопровождался клиническими проявлениями передозировки).
Лечение: при подозрении на передозировку рекомендуют проведение поддерживающей и симптоматической терапии. Гемодиализ неэффективен.
Кларитромицин
Симптомы: возможны реакции со стороны ЖКТ (тошнота, рвота, диарея).
Лечение: необходимо немедленное промывание желудка и симптоматическое лечение. Гемодиализ и диализ не приводят к значительному изменению уровня кларитромицина в крови.
Тинидазол
Случаи передозировки не описаны.
Специфического антидота нет. Тинидазол выводится при гемодиализе.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.