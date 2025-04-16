Николаев (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1041,87
Экономия при брони: -124,62 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
965,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1063,24
Экономия при брони: -98,45 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
965,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1056,56
Экономия при брони: -130,87 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1045,30
Экономия при брони: -185,87 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
979,30
Экономия при брони: -105,50 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
965,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
939,30
Экономия при брони: -65,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
965,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1019,71
Экономия при брони: -155,72 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1065,15
Экономия при брони: -182,54 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
911,70
Экономия при брони: -37,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1002,13
Экономия при брони: -141,12 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1011,92
Экономия при брони: -145,21 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1025,34
Экономия при брони: -158,63 грн