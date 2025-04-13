Киев (адрес не указан)
Доступно в 541 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
520,58
Экономия при брони: -7,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
965,80 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1019,55
Экономия при брони: -136,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
965,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
997,15
Экономия при брони: -114,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1009,03
Экономия при брони: -121,49 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
888,23
Экономия при брони: -26,65 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
965,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
980,20
Экономия при брони: -75,90 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
1.6 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences