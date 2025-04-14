Одесса (адрес не указан)
Доступно в 194 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1026,60
Экономия при брони: -124,21 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1002,37
Экономия при брони: -38,24 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1052,86
Экономия при брони: -142,41 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1024,01
Экономия при брони: -114,16 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
983,31
Экономия при брони: -86,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1025,63
Экономия при брони: -115,78 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1047,61
Экономия при брони: -105,78 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1035,26
Экономия при брони: -53,19 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1078,06
Экономия при брони: -151,62 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1000,05
Экономия при брони: -110,93 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1021,75
Экономия при брони: -143,34 грн