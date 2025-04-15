Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
915,75
Экономия при брони: -96,75 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
959,00
Экономия при брони: -140,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1019,00
Экономия при брони: -51,67 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1011,25
Экономия при брони: -162,70 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
965,80 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
910,00
Экономия при брони: -98,70 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
910,00
Экономия при брони: -91,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
939,30
Экономия при брони: -33,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1013,91
Экономия при брони: -35,22 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
911,70
Экономия при брони: -5,70 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
986,96
Экономия при брони: -138,49 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1000,34
Экономия при брони: -136,53 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1012,02
Экономия при брони: -145,31 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
965,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1015,63
Экономия при брони: -148,92 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1047,26
Экономия при брони: -83,31 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1011,54
Экономия при брони: -47,68 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
910,00
Экономия при брони: -91,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
999,57
Экономия при брони: -35,55 грн