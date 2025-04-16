Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
939,30
Экономия при брони: -61,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1019,36
Экономия при брони: -146,18 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
910,00
Экономия при брони: -91,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1014,78
Экономия при брони: -50,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1034,43
Экономия при брони: -151,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1017,23
Экономия при брони: -134,14 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1015,40
Экономия при брони: -132,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1007,97
Экономия при брони: -124,88 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1049,73
Экономия при брони: -179,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
260,75
Экономия при брони: -9,67 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1017,52
Экономия при брони: -147,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
933,53
Экономия при брони: -62,46 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
980,20
Экономия при брони: -102,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1054,97
Экономия при брони: -136,89 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
910,00
Экономия при брони: -91,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1003,33
Экономия при брони: -125,12 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences