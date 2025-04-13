Харьков (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
997,35
Экономия при брони: -123,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1027,66
Экономия при брони: -138,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1029,43
Экономия при брони: -126,66 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1010,73
Экономия при брони: -138,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1022,06
Экономия при брони: -160,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
965,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1026,79
Экономия при брони: -147,62 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1044,23
Экономия при брони: -132,35 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1078,56
Экономия при брони: -186,86 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1046,64
Экономия при брони: -133,92 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1045,55
Экономия при брони: -104,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
965,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
965,80 грн