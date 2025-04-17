Винница (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
965,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
969,80
Экономия при брони: -69,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1027,37
Экономия при брони: -172,33 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
965,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
965,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
437,57
Экономия при брони: -71,18 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1044,48
Экономия при брони: -154,77 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1011,50
Экономия при брони: -110,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1004,35
Экономия при брони: -148,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1024,64
Экономия при брони: -137,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1029,98
Экономия при брони: -184,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
999,62
Экономия при брони: -144,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
965,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
965,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
965,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Клатинол комбинированный набор для перорального применения комби-упаковка №42
Organosyn Life Sciences
1015,93
Экономия при брони: -170,18 грн