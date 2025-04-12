Живая аттенуированная вакцина против желтой лихорадки

Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (Stamaril vaccine for yellow fever)

Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон с растворителем в шприце по 0,5 мл №1
Цены в Киев
от 748,90 грн
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Характеристики
Производитель
Sanofi
Форма выпуска
Порошок для приготовления суспензии для инъекций
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
1 доза
Количество штук в упаковке
1 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/16354/01/01 от 10.11.2022

Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки инструкция по применению

Состав

1 иммунизирующая доза вакцины (0,5 мл) содержит: вируса желтой лихорадки, штамм 17D-204 (живой атеннуированный), культивированный на специальных куриных эмбрионах, свободных от патогенов, не менее чем 1000 МЕ.

Показания Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки

профилактика желтой лихорадки у лиц, отъезжающих или проживающих в стране, эндемичной по этому заболеванию. Вакцинация непривитых лиц, отправляющихся из эндемичной в неэндемичную страну.

Применение Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки

первичная иммунизация — однократное п/к введение 0,5 мл растворенной вакцины.
Ревакцинация — согласно Международному медицинскому законодательству ревакцинацию против желтой лихорадки следует проводить каждые 10 лет.
Для разведения вакцины необходимо следующее количество растворителя: 2,5 мл для ампулы, содержащей 5 доз вакцины; 5 мл для ампулы, содержащей 10 доз вакцины; 10 мл для ампулы, содержащей 20 доз вакцины; 25 мл для ампулы, содержащей 50 доз вакцины.
Вакцину в мультидозных упаковках можно вводить с использованием безыгольного инъектора.

Противопоказания

инфекционные заболевания в активной стадии, онкологические заболевания, патология почек и сердечно-сосудистой системы, одновременное проведение иммуносупрессивной терапии, аллергия к белку куриных яиц, неврологические нарушения в анамнезе, приобретенные или врожденные иммунодефицитные состояния.

Побочные эффекты

вакцина Стамарил Пастер обладает очень хорошей переносимостью. Иногда через 5–12 дней после вакцинации могут отмечаться головная боль, миалгия, незначительное повышение температуры тела. В этом случае рекомендуют проведение симптоматического лечения.

Особые указания

у лиц с аллергическими заболеваниями в анамнезе необходимо провести тест для определения чувствительности к препарату (в/к введение 0,1 мл вакцины).
При отсутствии местной (уртикарная папула, окруженная венчиком эритемы) или общих реакций в течение 10–15 мин можно п/к ввести остальные 0,4 мл вакцины.
Не рекомендуют использовать вакцину у беременных и детей в возрасте до 6 мес, однако в случае эпидемии вакцинация показана беременным женщинам и детям грудного возраста начиная с 4 мес.
В соответствии с установленными правилами отметка о прививке против желтой лихорадки должна быть проставлена в Международном паспорте, а также подписана и утверждена в аккредитованном центре вакцинопрофилактики желтой лихорадки. Это свидетельство о вакцинации действительно в течение 10 лет начиная с 10-го дня после даты прививки.

Взаимодействия

Стамарил Пастер можно вводить в комбинации с живой или инактивированной поливакциной, а также с вакцинами для профилактики кори, туберкулеза, брюшного тифа (пероральной), столбняка, дифтерии и коклюша без какого-либо снижения эффективности данных препаратов.
Противопоказано использование вакцины против желтой лихорадки одновременно с вакцинами, предназначенными для профилактики холеры и паратифов А и В. В этом случае между обеими вакцинациями следует соблюдать интервал 3 мес.
После окончания курса кортикостероидной терапии рекомендуют сделать 15-дневный интервал до начала вакцинации.

Условия хранения

при температуре 2–8 °C. Неразведенная вакцина Стамарил Пастер не теряет своих свойств после хранения в течение 2 нед при температуре 37 °C или после хранения в течение 6 мес при температуре 20–25 °C. Растворенную вакцину следует хранить в защищенном от света месте; вакцину необходимо использовать в течение 1 ч после разведения.