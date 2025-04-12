у лиц с аллергическими заболеваниями в анамнезе необходимо провести тест для определения чувствительности к препарату (в/к введение 0,1 мл вакцины).

При отсутствии местной (уртикарная папула, окруженная венчиком эритемы) или общих реакций в течение 10–15 мин можно п/к ввести остальные 0,4 мл вакцины.

Не рекомендуют использовать вакцину у беременных и детей в возрасте до 6 мес, однако в случае эпидемии вакцинация показана беременным женщинам и детям грудного возраста начиная с 4 мес.

В соответствии с установленными правилами отметка о прививке против желтой лихорадки должна быть проставлена в Международном паспорте, а также подписана и утверждена в аккредитованном центре вакцинопрофилактики желтой лихорадки. Это свидетельство о вакцинации действительно в течение 10 лет начиная с 10-го дня после даты прививки.