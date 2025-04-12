Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (Stamaril vaccine for yellow fever)
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки инструкция по применению
Состав
1 иммунизирующая доза вакцины (0,5 мл) содержит: вируса желтой лихорадки, штамм 17D-204 (живой атеннуированный), культивированный на специальных куриных эмбрионах, свободных от патогенов, не менее чем 1000 МЕ.
Показания Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки
профилактика желтой лихорадки у лиц, отъезжающих или проживающих в стране, эндемичной по этому заболеванию. Вакцинация непривитых лиц, отправляющихся из эндемичной в неэндемичную страну.
Применение Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки
первичная иммунизация — однократное п/к введение 0,5 мл растворенной вакцины.
Ревакцинация — согласно Международному медицинскому законодательству ревакцинацию против желтой лихорадки следует проводить каждые 10 лет.
Для разведения вакцины необходимо следующее количество растворителя: 2,5 мл для ампулы, содержащей 5 доз вакцины; 5 мл для ампулы, содержащей 10 доз вакцины; 10 мл для ампулы, содержащей 20 доз вакцины; 25 мл для ампулы, содержащей 50 доз вакцины.
Вакцину в мультидозных упаковках можно вводить с использованием безыгольного инъектора.
Противопоказания
инфекционные заболевания в активной стадии, онкологические заболевания, патология почек и сердечно-сосудистой системы, одновременное проведение иммуносупрессивной терапии, аллергия к белку куриных яиц, неврологические нарушения в анамнезе, приобретенные или врожденные иммунодефицитные состояния.
Побочные эффекты
вакцина Стамарил Пастер обладает очень хорошей переносимостью. Иногда через 5–12 дней после вакцинации могут отмечаться головная боль, миалгия, незначительное повышение температуры тела. В этом случае рекомендуют проведение симптоматического лечения.
Особые указания
у лиц с аллергическими заболеваниями в анамнезе необходимо провести тест для определения чувствительности к препарату (в/к введение 0,1 мл вакцины).
При отсутствии местной (уртикарная папула, окруженная венчиком эритемы) или общих реакций в течение 10–15 мин можно п/к ввести остальные 0,4 мл вакцины.
Не рекомендуют использовать вакцину у беременных и детей в возрасте до 6 мес, однако в случае эпидемии вакцинация показана беременным женщинам и детям грудного возраста начиная с 4 мес.
В соответствии с установленными правилами отметка о прививке против желтой лихорадки должна быть проставлена в Международном паспорте, а также подписана и утверждена в аккредитованном центре вакцинопрофилактики желтой лихорадки. Это свидетельство о вакцинации действительно в течение 10 лет начиная с 10-го дня после даты прививки.
Взаимодействия
Стамарил Пастер можно вводить в комбинации с живой или инактивированной поливакциной, а также с вакцинами для профилактики кори, туберкулеза, брюшного тифа (пероральной), столбняка, дифтерии и коклюша без какого-либо снижения эффективности данных препаратов.
Противопоказано использование вакцины против желтой лихорадки одновременно с вакцинами, предназначенными для профилактики холеры и паратифов А и В. В этом случае между обеими вакцинациями следует соблюдать интервал 3 мес.
После окончания курса кортикостероидной терапии рекомендуют сделать 15-дневный интервал до начала вакцинации.
Условия хранения
при температуре 2–8 °C. Неразведенная вакцина Стамарил Пастер не теряет своих свойств после хранения в течение 2 нед при температуре 37 °C или после хранения в течение 6 мес при температуре 20–25 °C. Растворенную вакцину следует хранить в защищенном от света месте; вакцину необходимо использовать в течение 1 ч после разведения.