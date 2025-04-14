Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (Stamaril vaccine for yellow fever)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Днепр
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
4.4 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
9.1 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
9.6 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Соборная, 2
7.6 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
67.0 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Шевченко, 67
67.3 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
125.7 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 104
126.9 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
128.4 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 49-Б
134.0 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
191.2 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
275.6 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
276.4 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
277.5 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Вета
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 9
377.5 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
378.4 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 11-Б
379.0 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 158-Г
379.4 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 38-А
380.0 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 9
380.5 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi