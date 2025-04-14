Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (Stamaril vaccine for yellow fever)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
918,93
Экономия при брони: -36,36 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
936,24
Экономия при брони: -54,67 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
927,73
Экономия при брони: -46,16 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
4.1 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
962,62
Экономия при брони: -55,18 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
916,74
Экономия при брони: -35,17 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
936,50
Экономия при брони: -54,93 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
112.7 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
114.7 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Николаев, просп. Мира, 1/1
115.2 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Аптека шар@
Балта, ул. Любомирская, 177
180.0 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
944,48
Экономия при брони: -62,91 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
261.8 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
264.8 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Аптека24
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
344.6 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 49-Б
359.1 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
387.5 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
389.3 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
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Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
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Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
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Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
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Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi