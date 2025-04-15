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Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (Stamaril vaccine for yellow fever)
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (Stamaril vaccine for yellow fever)
Львов
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
111.1 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
844,20
грн
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Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28
113.1 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
844,20
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
113.2 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
844,20
грн
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Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается через 34 мин
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
113.6 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
844,20
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
113.7 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
844,20
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Свалява, ул. Главная, 76/15
162.1 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
844,20
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Мостовая, 9
181.8 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
735,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Ужгород, просп. Свободы, 3
184.8 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
805,90
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Капитановка, ул. Соборная, 6
445.0 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
845,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 142-А
456.4 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
845,50
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
456.5 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
779,70
грн
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Аптека tas
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 96
459.7 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
845,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Гатное, ул. Оптимистическая, 1
460.1 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
794,20
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 4 мин
Балта, ул. Любомирская, 177
461.4 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
944,48
Экономия при брони:
-62,91 грн
881,57
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 4
462.9 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
764,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Практичная, 2
464.1 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
791,80
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Вышгородская, 44-Б
464.1 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
824,70
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Макеевская, 7
464.2 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
776,20
грн
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Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
465.2 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
845,50
грн
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Виталюкс
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Павловская, 17
466.1 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
845,50
грн
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