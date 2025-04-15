Киев
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (Stamaril vaccine for yellow fever)

Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (Stamaril vaccine for yellow fever)

Запорожье (адрес не указан)
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В городах рядом
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
61.0 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
818,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
70.2 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
792,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
72.0 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
846,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
72.9 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
846,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
90.9 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
788,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Павлоград, ул. Шевченко, 67
91.5 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
846,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
129.7 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
790,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
131.1 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
792,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 49-Б
190.9 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
802,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Европейская, 104
196.3 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
821,20 грн
Аптека24
Открыто
Закроется через 31 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
248.3 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
779,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
256.0 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
815,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
256.5 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
818,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Соборная, 7
258.7 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
815,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
368.2 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
924,28
Экономия при брони: -42,71 грн
881,57 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
368.5 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
913,73
Экономия при брони: -32,16 грн
881,57 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
368.5 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
960,06
Экономия при брони: -52,62 грн
907,44 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
369.4 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
928,33
Экономия при брони: -45,76 грн
882,57 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
369.5 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
926,14
Экономия при брони: -44,57 грн
881,57 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
369.8 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
945,72
Экономия при брони: -64,15 грн
881,57 грн
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