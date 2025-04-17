Киев
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (Stamaril vaccine for yellow fever)

Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (Stamaril vaccine for yellow fever)

Винница (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Балта, ул. Любомирская, 177
167.0 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
945,01
Экономия при брони: -63,44 грн
881,57 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Капитановка, ул. Соборная, 6
181.2 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
845,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Гатное, ул. Оптимистическая, 1
185.3 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
794,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 4
189.7 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
764,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 142-А
190.0 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
845,50 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
190.7 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
779,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Практичная, 2
191.3 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
791,80 грн
Аптека tas
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 96
192.5 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
845,50 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
194.8 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
845,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
196.6 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
845,50 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Павловская, 17
196.8 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
845,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
196.8 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
748,90 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
196.9 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
845,50 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
196.9 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
748,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Макеевская, 7
199.2 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
776,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Вышгородская, 44-Б
199.5 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
824,70 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 26-В
200.8 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
816,60 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 11-Б
200.9 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
748,90 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 38-А
201.4 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
845,50 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
202.0 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
824,70 грн
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