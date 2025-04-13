Киев
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (Stamaril vaccine for yellow fever)

Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (Stamaril vaccine for yellow fever)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 20 аптеках в Киев
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
748,90 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
845,50 грн
Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Павловская, 17
2.3 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
845,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
845,50 грн
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
845,50 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 26-В
4.0 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
816,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
4.4 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
748,90 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
6.1 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
748,90 грн
Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
6.8 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
845,50 грн
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
7.1 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
824,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
7.5 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
791,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 44-Б
8.6 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
824,70 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 96
8.9 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
845,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 4
9.1 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
764,50 грн
Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 9
9.2 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
748,90 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Драгоманова, 38-А
9.6 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
845,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 158-Г
10.3 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
748,90 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 11-Б
10.5 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
748,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 142-А
12.1 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
845,50 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
12.1 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
779,70 грн
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