Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (Stamaril vaccine for yellow fever)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Киев
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Аптекарь
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Виталюкс
Киев, ул. Павловская, 17
2.3 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Аптекарь
Киев, просп. Бандеры Степана, 26-В
4.0 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
4.4 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Аптекарь
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
6.1 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Виталюкс
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
6.8 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
7.1 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Киев, ул. Практичная, 2
7.5 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Киев, ул. Вышгородская, 44-Б
8.6 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Аптека tas
Киев, просп. Берестейский, 96
8.9 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Героев Мариуполя, 4
9.1 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Виталюкс
Киев, ул. Ревуцкого, 9
9.2 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Аптекарь
Киев, ул. Драгоманова, 38-А
9.6 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Киев, шоссе Харьковское, 158-Г
10.3 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Аптекарь
Киев, ул. Руденко Ларисы, 11-Б
10.5 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Киев, просп. Берестейский, 142-А
12.1 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Аптека24
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
12.1 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi