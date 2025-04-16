Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (Stamaril vaccine for yellow fever)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Николаев
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Николаев, просп. Мира, 1/1
4.7 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
В городах рядом
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
946,78
Экономия при брони: -65,21 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
921,88
Экономия при брони: -40,31 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
108.1 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
944,74
Экономия при брони: -37,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
108.9 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
945,45
Экономия при брони: -62,88 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
109.2 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
944,39
Экономия при брони: -62,82 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
109.3 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
925,43
Экономия при брони: -43,86 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
155.3 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
158.4 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Аптека шар@
Балта, ул. Любомирская, 177
209.1 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
945,01
Экономия при брони: -63,44 грн
Мед-сервис
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 49-Б
267.5 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
278.9 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
280.0 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
284.5 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
289.8 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
340.0 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Павлоград, ул. Шевченко, 67
340.5 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi
Мед-сервис
Полтава, ул. Европейская, 104
348.3 км
Стамарил вакцина для профилактики желтой лихорадки (живая, атенуированная) порошок для приготовления суспензии для инъекций 1 доза флакон №1
Sanofi