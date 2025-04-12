Цефотаксим-БХФЗ (Cefotaxime-BCPP)
Цефотаксим-БХФЗ инструкция по применению
Состав
действующее вещество: цефотаксим;
1 флакон содержит цефотаксима (в виде цефотаксима натриевой соли стерильной) 500 мг или 1000 мг.
Лекарственная форма
Порошок для раствора для инъекций.
Основные физико-химические свойства: порошок белого или слегка желтого цвета, гигроскопичный.
Фармакотерапевтическая группа
Противомикробные средства для системного применения. Бета-лактамные антибиотики. Цефалоспорины третьего поколения.
Код АТX J01D D01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Цефотаксим-БХФЗ — полусинтетический антибиотик группы цефалоспоринов ІІІ поколения, широкого спектра действия, для парентерального введения. Препарат эффективен по отношению ко многим грамположительным и проявляет высокую активность к грамотрицательным бактериям. Действует бактерицидно на штаммы бактерий, стойких к пенициллину, аминогликозидам, сульфаниламидам. Механизм антимикробного действия Цефотаксима-БХФЗ связан с угнетением активности фермента транспептидазы, блокадой пептидогликана, нарушением образования мукопептида клеточной стенки микроорганизмов. Препарат стойкий в отношении к четырем из пяти бета-лактамаз грамотрицательных бактерий и пенициллиназы стафилококков. Активен в отношении к Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, некоторых штаммов Enterococcus spp., Streptococcus pneumoniae (особенно Diplococcus pneumoniae), Streptococcus pyogenes (бета-гемолитические стрептококки группы А), Streptococcus agalactiae (стрептококки группы В), Bacillus subtilis, Bacillus myroides, Corinebacterium diphtheriae, Erysipelothrix insidiosa, Eubacterium, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, в том числе ампициллинорезистентных штаммов, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, в том числе штаммов, подуцирующих пенициллиназу, Propionibacterium, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Proteus inconstans, Serratia spp., Veillonella, Yersinia, Bordetella pertussis, Moraxella, Aeromonas hydrophilia, Fusobacterium, Bacteroides spp., Clostridium species, Peptostreptococcus species, Peptococus spp.
Влияет на некоторые штаммы Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Helicobacter pylori, Bacteroides fragilis, Clostridiun difficile. Может влиять на мультирезистентные штаммы, которые стойкие к пенициллинам, цефалоспоринам первых двух поколений, аминогликозидам. Препарат менее активен по отношению к грамположительным коккам, чем цефалоспорины I-II поколений.
К действию препарата стойки стрептококки группы D, Listeria spp. и метициллинстойкие стафилококки.
Фармакокинетика.
Максимальная концентрация в крови после внутримышечного введения препарата в дозах 500 мг и 1000 мг наблюдается через 30 минут после введения и составляет 11 мкг/мл и 21 мкг/мл соответственно. Через 5 минут после внутривенного введения 500 мг, 1000 мг или 2000 мг максимальная концентрация в крови составляет соответственно 39, 100, 214 мкг/мл. В крови препарат на 25–40% связывается с белками крови. Бактерицидная концентрация в крови сохраняется более 12 часов. Препарат хорошо проникает в ткани (создает эффективную концентрацию в миокарде, костной ткани, желчном пузыре, коже, мягких тканях), жидкости организма (определяется в эффективных концентрациях в спинномозговой, перикардиальной, плевральной, перитонеальной, синовиальной жидкостях), проходит сквозь плаценту, проникает в грудное молоко. Цефотаксим-БХФЗ выводится в значительном количестве с мочой (90%) (в неизмененном виде около 60–70% и в виде активных метаболитов около 20–30%, из них 15–25% является основным метаболитом — дезацетилцефотаксимом, имеющим противомикробную активность). Период полувыведения при внутривенном введении — 1 час, при внутримышечном — 1–1,5 часа. При повторных внутривенных введениях в дозе 1000 мг каждые 6 часов на протяжении 14 суток кумуляции не наблюдается. У грудных детей период полувыведения составляет 0,75–1,5 часа, у недоношенных — от-1,4 до 6,4 часа, у пациентов старше 80 лет и при почечной недостаточности период полувыведения препарата увеличивается приблизительно в 2 раза.
Показания
Инфекции, вызванные чувствительными к действию препарата микроорганизмами:
- инфекции ЛОР-органов (ангины, отиты);
- инфекции дыхательных путей (бронхиты, пневмонии, плевриты, абсцессы);
- инфекции мочеполовой системы;
- септицемия, бактериемия;
- интраабдоминальные инфекции (включая перитонит);
- инфекции кожи и мягких тканей;
- инфекции костей и суставов;
- менингит (за исключением листериозного) и другие инфекции ЦНС;
- профилактика инфекций после хирургических операций на ЖКТ, урологических и акушерско-гинекологических операций.
Противопоказания
Гиперчувствительность к антибиотикам цефалоспоринового ряда и другим бета-лактамным антибиотикам, гиперчувствительность к лидокаину (внутримышечное введение); кровотечение, энтероколит в анамнезе (особенно неспецифический язвенный колит).
AV-блокады без установленного водителя сердечного ритма, тяжелая сердечная недостаточность.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
С нефротоксичными препаратами (аминогликозиды) и сильнодействующими диуретиками (этакриновая кислота, фуросемид), колистином, полимиксином повышается риск развития почечной недостаточности.
С бактериостатическими антибиотиками (например, тетрациклинами, эритромицином и хлорамфениколом) возможен антагонистический эффект.
С растворами аминогликозидов не следует смешивать, их необходимо вводить отдельно.
С нифедипином повышается биодоступность цефотаксима на 70%.
С пробенецидом блокируется канальцевая секреция цефотаксима и удлиняется его период полувыведения.
Цефотаксим не применять вместе с лидокаином:
- при внутривенном введении;
- детям до 30 месяцев;
- пациентам с гиперчувствительностью к лидокаину в анамнезе;
- пациентам с блокадой сердца.
Во время лечения цефотаксимом может снижаться эффективность пероральных контрацептивов, поэтому в этот период необходимо использовать дополнительную контрацепцию.
Особенности применения
С осторожностью назначать препарат при нарушениях функции почек и печени; при нарушениях функции почек дозу препарата следует уменьшить с учетом выраженности почечной недостаточности и чувствительности возбудителя.
При длительном применении препарата следует контролировать функцию почек, проводить профилактику дисбактериоза. Целесообразно регулярно контролировать клеточный состав периферической крови, функцию печени. При применении препарата возможно развитие ложно-положительной пробы Кумбса.
Анафилактические реакции. Применение цефалоспоринов требует уточнения аллергологического анамнеза (аллергический диатез, реакции гиперчувствительности к бета-лактамным антибиотикам). При развитии у пациента реакции гиперчувствительности лечение следует прекратить. Применение цефотаксима строго противопоказано пациентам с наличием в анамнезе реакции гиперчувствительности немедленного типа на цефалоспорины. В случае каких-либо сомнений присутствие врача при первом введении препарата обязательно из-за возможного развития анафилактической реакции. Известна перекрестная аллергическая реакция между цефалоспоринами и пенициллинами, которая возникает в 5–10% случаев.
Псевдомембранозный колит. В первые недели лечения может возникать псевдомембранозный колит, проявляющийся тяжелой длительной диареей. Диагноз подтверждается при колоноскопии и/или гистологическом исследовании. Эти осложнения расцениваются как весьма серьезные: немедленно следует прекратить введение препарата и назначить адекватную терапию, включающую пероральный прием ванкомицина или метронидазола.
Сочетание применения цефатоксима с нефротоксичными препаратами требует контроля фукции почек, применение более 10 дней — контроля состава крови. Пожилым и ослабленным пациентам назначать витамин К (профилактика гипокоагуляции).
Каждый грамм препарата содержит приблизительно 0,048 г натрия, что необходимо учитывать пациентам, придерживающимся диеты с контролируемым содержанием натрия.
Как и при приеме других антибиотиков широкого спектра действия, длительное применение может приводить к повышенному росту нечувствительных микроорганизмов, что требует прекращения лечения. Если во время лечения возникает суперинфекция, следует применять антимикробную терапию.
При определении уровня глюкозы в моче методом восстановления могут быть получены ложно-положительные результаты. Для предотвращения этого следует использовать ферментный тест.
Во время лечения нельзя применять алкоголь, поскольку возможны эффекты, сходные с действием дисульфирама (гиперемия лица, спазм в животе и в области желудка, тошнота, рвота, головная боль, снижение артериального давления, тахикардия, затруднение дыхания).
При применении лидокаина в качестве растворителя при внутримышечном введении перед инъекцией следует делать кожную пробу на переносимость лидокаина.
Способ применения и дозы
Перед применением препарата необходимо провести кожные пробы на переносимость.
Цефотаксим-БХФЗ назначать внутримышечно и внутривенно, струйно и капельно.
Для внутримышечного введения растворить 500 мг Цефотаксима-БХФЗ в 2 мл, а 1000 мг — в 4 мл стерильной воды для инъекций или 1% раствора лидокаина и вводить глубоко в ягодичную мышцу.
Для внутривенного введения растворить 500 мг Цефотаксима-БХФЗ в 4 мл, 1000 мг — в 8 мл, а 2000 мг — в 10 мл стерильной воды для инъекции и вводить медленно, в течение 3–5 минут.
Для внутривенной инфузии растворить 1000–2000 мг препарата в 50–100 мл 0,9% изотонического раствора натрия хлорида или 5% раствора глюкозы и вводить в течение 50–60 минут.
Продолжительность курса лечения врач устанавливает индивидуально.
Разовая доза Цефотаксима-БХФЗ взрослым и детям с массой тела 50 кг и более — 1000 мг каждые 12 часов, в тяжелых случаях дозу увеличить до 2000 мг каждые 12 часов или увеличить количество введений до 3–4 раз в сутки, доводя общую суточную дозу до максимальной — 12 г.
Для профилактики инфекционных осложнений перед хирургическим вмешательством во время введения в наркоз ввести 1000 мг препарата, при необходимости инъекцию повторить через 6–12 часов.
При неосложненных инфекциях, а также при инфекциях мочевыводящих путей препарат назначать внутримышечно или внутривенно в дозе 1 г каждые 12 часов;
при неосложненной острой гонорее препарат вводить внутримышечно или внутривенно в дозе 1 г 1 раз в сутки;
при инфекциях средней тяжести назначать препарат в дозе 1–2 г каждые 12 часов;
при тяжелых инфекциях (менингит) назначать в дозе 2 г препарата внутривенно каждые 6–8 часов.
У недоношенных детей и детей до 1 недели суточная доза препарата составляет 50 мг/кг, разделяется на два введения в равных дозах, вводить внутривенно.
Детям с 1–4 недели суточная доза препарата составляет 50–100 мг/кг, разделяется на 3 равных дозы и вводится внутривенно.
Детям с массой тела до 50 кг суточная доза Цефотаксима-БХФЗ составляет 50–100 мг/кг и разделяется на 3–4 внутримышечных или внутривенных введения. При тяжелых инфекциях, в том числе менингите, суточную дозу рекомендовано увеличить до 100–200 мг/кг массы тела и ввести за 4–6 раз внутривенно или внутримышечно.
При почечной недостаточности (при клиренсе креатинина 10 мл/мин и менее) дозу уменьшить в 2 раза.
Дети
Детям до 2,5 лет препарат внутримышечно не вводить.
Побочные реакции
Пищеварительный тракт: тошнота, рвота, диарея, метеоризм, боли в животе, дисбиоз, стоматит, глоссит, псевдомембранозный колит.
Иммунная система, кожа и подкожная клетчатка: гиперемия, сыпь, зуд кожи, крапивница, острый генерализованный экзантематозный пустулез, бронхоспазм, мультиформная экссудативная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), лихорадка, анафилактические реакции, ангионевротический отек, анафилактический шок.
Гепатобилиарная система: гепатит, острая печеночная недостаточность, нарушения функции печени, желтуха, холестаз.
Биохимические показатели: повышение уровня печеночных трансаминаз, лактатдегидрогеназы, щелочной фосфатазы и билирубина, концентрации азота мочевины и креатинина, положительный тест Кумбса.
Кровь: гранулоцитопения, нейтропения, транзиторная лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз, анизоцитоз, гипопротромбинемия, гемолитическая анемия, эозинофилия, гипокоагуляция.
Нервная система: головная боль, головокружение, судороги, обратимая энцефалопатия, повышенная утомляемость, слабость.
Местные реакции: боль и инфильтрат в месте введения, воспаление тканей, флебит.
Эффекты, обусловленные биологическим действием: возможно развитие суперинфекции (в т.ч. кандидоз, вагинит).
Другие: кровотечения и кровоизлияния, аутоиммунная гемолитическая анемия, интерстициальный нефрит, аритмия (при быстром струйном введении).
При лечении инфекций, вызванных спирохетой, может возникнуть осложнение, подобное реакции Герксгеймера. Это может привести к лихорадке, ознобу, головной боли и боли в суставах.
Срок годности
2 года.
После приготовления раствор может храниться в течение 24 часов в холодильнике при температуре 5±3 °С в защищенном от света месте и 12 часов при комнатной температуре (20±5 °С) без защиты от попадания света.
С микробиологической точки зрения готовый к применению препарат необходимо использовать немедленно. Если его не использовать немедленно, то ответственность за время и условия хранения в процессе применения возлагается на потребителя.
Условия хранения
В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!
Упаковка
Флакон № 1 (без пачки): по 55 флаконов в коробке; флакон № 1 (в пачке): по 1 флакону в пачке; флакон № 1 (в пачке): по 1 флакону в комплекте с растворителем (вода для инъекций) по 5 мл в ампуле в пачке с картонной перегородкой.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Публичное акционерное общество «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 03134, г. Киев, ул. Мира, 17.