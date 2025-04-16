Цефотаксим-БХФЗ (Cefotaxime-BCPP)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 26
16.2 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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Подорожник
Апостолово, ул. Центральная, 57
36.8 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Пятихатки, ул. Александрийская, 55
60.3 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
41,20
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека оптовых цен
Александрия, ул. Почтовая, 53/2
87.7 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
106.3 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Кропивницкий, ул. Независимости, 9-А
109.0 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
138.1 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
147.0 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
148.4 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
153.1 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
22,60
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
157.9 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
159.0 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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Южноукраинск, просп. Независимости, 23
165.2 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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Южноукраинск, просп. Независимости, 33-Е
165.5 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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Семеновка, ул. Независимости, 52-А
188.3 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Шпола, ул. Соборная, 12
191.4 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 189
193.6 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"