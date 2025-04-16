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Цефотаксим-БХФЗ (Cefotaxime-BCPP)

Цефотаксим-БХФЗ (Cefotaxime-BCPP)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
29,66 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 26
16.2 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,18 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Апостолово, ул. Центральная, 57
36.8 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Пятихатки, ул. Александрийская, 55
60.3 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
41,20
Экономия при брони: -13,10 грн
28,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Александрия, ул. Почтовая, 53/2
87.7 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,31 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
106.3 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,36 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,93 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9-А
109.0 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
138.1 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,26 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
147.0 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,83 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
148.4 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,84 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
153.1 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
22,60
Экономия при брони: -0,10 грн
22,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
157.9 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,18 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
159.0 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,29 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
165.2 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
39,93 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 33-Е
165.5 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Семеновка, ул. Независимости, 52-А
188.3 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,35 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Шпола, ул. Соборная, 12
191.4 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 189
193.6 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
29,00 грн
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