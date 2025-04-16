Цефотаксим-БХФЗ (Cefotaxime-BCPP)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
86.9 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
98.5 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
107.9 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
41,20
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
108.2 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 45 мин
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
112.5 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека enter
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
113.9 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
116.2 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низкие цены №1
Южноукраинск, просп. Независимости, 33-Е
116.5 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Открыто
Закроется через 45 мин
Белгород-Днестровский, ул. Еврейская, 26-Б
149.8 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
41,20
Экономия при брони: -13,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 45 мин
Апостолово, ул. Центральная, 57
153.6 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 26
166.5 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Открыто
Закроется через 45 мин
Кропивницкий, ул. Независимости, 9-А
174.5 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Открыто
Закроется через 45 мин
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
175.9 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
38,30
Экономия при брони: -10,20 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
176.1 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
176.4 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"