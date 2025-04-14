Цефотаксим-БХФЗ (Cefotaxime-BCPP)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
41,20
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека enter
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
11.4 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
13.2 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В городах рядом
Подорожник
Белгород-Днестровский, ул. Еврейская, 26-Б
41.8 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
41,20
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
130.1 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
153.5 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низкие цены №1
Южноукраинск, просп. Независимости, 33-Е
153.6 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Подольск, ул. Соборная, 101
165.9 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Балта, ул. Любомирская, 187/3
180.2 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
41,20
Экономия при брони: -13,10 грн
Подорожник
Измаил, ул. Торговая, 58-А
191.4 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
41,20
Экономия при брони: -13,10 грн
Подорожник
Голованевск, ул. Рыночная, 4
212.0 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Кодыма, ул. Соборная, 52
214.2 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
41,20
Экономия при брони: -13,10 грн
Подорожник
Гайворон, ул. Центральная, 97-М
214.8 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Рени, ул. Вознесенская, 165/4
218.4 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
41,20
Экономия при брони: -13,10 грн