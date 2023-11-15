цефотаксим — полусинтетический антибиотик группы цефалоспоринов III поколения для парентерального применения. Действует бактерицидно. Обладает широким спектром действия. К цефотаксиму обычно чувствительны: Streptococcus (за исключением группы D), включая Streptococcus pneumoniae; Staphylococcus aureus, в том числе пенициллиназообразующие и пенициллиназонеобразующие штаммы), Neisseria meningitidis, другие виды Neisseria; Escherichia coli; Klebsiella spp., включая Klebsiella pneumonia; Enterobacter spp. (некоторые штаммы резистентны); Serratia spp., Proteus (индолположительные и индолотрицательные виды); Salmonella spp.; Citrobacter spp.; Providencia; Shigella spp.; Yersinia spp.; Haemophilus influenzae и parainfluenzae (пенициллиназообразующие и пенициллиназонеобразующие штаммы, в том числе устойчивые к ампициллину); Bordetella pertussis; Moraxella spp.; Aeromonas hydrophilia; Veillonella spp.; Clostridium perfringens; Eubacterium spp.; Propionibacterium spp.; Fusobacterium spp.; Bacteroides spp. и Morganella spp. К действию цефотаксима непостоянно чувствительны: Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter spp.; Helicobacter pylori; Bacteroides fragilis и Clostridium difficile. К действию цефотаксима устойчивы: Streptoccus группы D, Listeria spp. и метициллиноустойчивые стафилококки.

Через 5 мин после однократного в/в введения 1 г цефотаксима его концентрация в плазме крови составляет 100 мкг/мл. После в/м введения цефотаксима в той же дозе C max в плазме крови наблюдается через 30 мин и составляет 24 мкг/мл. Связывание с белками плазмы крови составляет в среднем 25–40%. T ½ цефотаксима составляет 1 ч при в/в введении и 1–1,5 ч при в/м введении. Около 60–70% введенной дозы экскретируется с мочой в неизмененном виде, остальное количество — в виде метаболитов. У больных с почечной недостаточностью и у лиц старческого возраста T ½ увеличивается (примерно в 2 раза). У новорожденных T ½ цефотаксима составляет от 0,75 до 1,5 ч, у недоношенных новорожденных — от 1,4 до 6,4 ч.