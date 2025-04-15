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Цефотаксим-БХФЗ (Cefotaxime-BCPP)
Цефотаксим-БХФЗ (Cefotaxime-BCPP)
Запорожье
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Закроется в 21:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
22.9 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
22,60
Экономия при брони:
-0,10 грн
22,50
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,26
грн
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Открыто
Закроется в 20:00
Апостолово, ул. Центральная, 57
110.7 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10
грн
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Открыто
Закроется в 20:00
Пятихатки, ул. Александрийская, 55
124.5 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
41,20
Экономия при брони:
-13,10 грн
28,10
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 26
127.3 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,18
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
136.4 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
29,66
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Лозовая, ул. Благовещенская, 8
143.0 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Александрия, ул. Почтовая, 53/2
177.0 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,31
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
196.4 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Гоголя, 26
197.6 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 20:00
Слобожанское, ул. Дружбы, 13
218.0 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,21
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Слобожанское, ул. Закоры, 11
218.3 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
227.1 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
227.2 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,36
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
227.4 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,93
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9-А
230.8 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/4
240.0 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,79
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Семеновка, ул. Независимости, 52-А
242.6 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,35
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 19:00
Краснокутск, ул. Мира, 131/1
245.6 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,24
грн
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Закроется в 21:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 177
246.2 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,67
грн
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