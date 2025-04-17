Цефотаксим-БХФЗ (Cefotaxime-BCPP)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
38,30
Экономия при брони: -10,20 грн
Свит здоровья зжс
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 168-Б
2.7 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 8
65.1 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Бровары, ул. Амосова Академика, 139
115.7 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Киев, ул. Семьи Кристеров, 20
126.2 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
128.2 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,50
Экономия при брони: -14,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
129.7 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
129.8 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Киев, просп. Бажана Николая, 38
129.9 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.1 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 36,6
Киев, ул. Амосова Николая, 4
132.2 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Киев, просп. Лобановского, 7/2
132.6 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,50
Экономия при брони: -14,40 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
132.6 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Берестейский, 136
132.6 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Киев, бульв. Руденко Николая, 14
135.5 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Киев, ул. Симиренко, 5
135.8 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,50
Экономия при брони: -14,40 грн