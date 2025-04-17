Киев
Цефотаксим-БХФЗ (Cefotaxime-BCPP)

Цефотаксим-БХФЗ (Cefotaxime-BCPP)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
38,30
Экономия при брони: -10,20 грн
28,10 грн
Свит здоровья зжс
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 168-Б
2.7 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 8
65.1 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,83 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,17 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Амосова Академика, 139
115.7 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,34 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Кристеров, 20
126.2 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
128.2 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,50
Экономия при брони: -14,40 грн
28,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,37 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
129.7 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,41 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
129.8 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 38
129.9 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.1 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,40 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
132.2 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 7/2
132.6 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,50
Экономия при брони: -14,40 грн
28,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
132.6 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,27 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, просп. Берестейский, 136
132.6 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,66 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14
135.5 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Симиренко, 5
135.8 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,50
Экономия при брони: -14,40 грн
28,10 грн
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