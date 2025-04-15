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Цефотаксим-БХФЗ (Cefotaxime-BCPP)

Цефотаксим-БХФЗ (Cefotaxime-BCPP)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 10 аптеках в Львов
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Малоголосковская, 40-А
3.4 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,73 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 115-А
3.4 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Любинская, 89
3.4 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
24,29 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 3
3.7 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Любинская, 102
3.7 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Кульпарковская, 172
3.8 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Сыховская, 8
6.0 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Стрыйская, 338
6.2 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Комарно, ул. Сечевых Стрельцов, 1
33.3 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 40-А
43.0 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Перемышляны, ул. Боршевская, 1
43.1 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Буск, ул. Львовская, 40-А
43.3 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Рудки, ул. Самборская, 4
43.4 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Сосновка, ул. Галицкая, 6
53.3 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 17:30
Золочев, ул. Пачовского, 1
63.3 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,10
Экономия при брони: -0,20 грн
27,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Золочев, ул. Пушкина, 1
63.5 км
Цефотаксим-БХФЗ порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,90 грн
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