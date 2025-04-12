Фармакодинамика. Парацетамол (Комбигрипп, Комбигрипп Декса) является обезболивающим и жаропонижающим средством. Анальгезирующее и жаропонижающее действие парацетамола связано с влиянием препарата на центр терморегуляции в гипоталамусе и способностью ингибировать синтез простагландинов.

Кофеин (Комбигрипп, Комбигрипп Декса) — стимулятор ЦНС. Стимулирует дыхательный центр, благодаря чему повышается скорость и увеличивается глубина насыщения легких кислородом, повышается тонус скелетных мышц, уменьшается порог гиперкапнии. Для получения такого же эффекта при применении анальгетика без кофеина необходима доза, приблизительно на 40% выше, чем 1 доза в сочетании с кофеином. Таким образом, кофеин применяется как адъювант парацетамола.

Фенилэфрина гидрохлорид (Комбигрипп, Комбигрипп Декса) стимулирует постсинаптические α-адренорецепторы, суживает легочные сосуды и повышает давление в легочной артерии. Как вазоконстриктор обладает антиконгестивным эффектом: уменьшает отек и гиперемию слизистой оболочки носа, выраженность экссудативных проявлений, восстанавливает свободное дыхание.

Хлорфенирамина малеат (Комбигрипп, Комбигрипп Декса) является Н 1 -блокатором, который тормозит реакцию гладких мышц на гистамин. Оказывает противоаллергическое действие, уменьшает слезотечение, зуд слизистой оболочки полости носа.

Декстрометорфана гидробромид (Комбигрипп Декса) является противокашлевым средством центрального действия. Он подавляет кашлевой центр, непосредственно действуя на него, и повышает порог чувствительности кашлевого центра к раздражающим агентам.

Ментол (Комбигрипп мазь) оказывает местно-раздражающее, анальгезирующее, отвлекающее, противозудное, антисептическое, успокаивающее действие. Эффект в основном обусловлен рефлекторными реакциями, связанными с раздражением чувствительных нервных окончаний: раздражение рецепторов кожи стимулирует образование и высвобождение эндогенных биологически активных веществ (энкефалинов, эндорфинов, пептидов, кининов), участвующих в регуляции болевых ощущений, проницаемости сосудов и других процессах, обеспечивающих обезболивающий, отвлекающий и противозудный эффекты. Антисептическая активность проявляется неизбирательным поражением микробных клеток. Раздражающий (отвлекающий) эффект способствует снижению болевых ощущений. Местное действие сопровождается сужением сосудов, ощущением холода, которое сменяется ощущением легкого жжения и покалывания. Кожно-висцеральные рефлексы (рефлекторная дуга минует головной мозг) улучшают трофику тканей (согласно зонам иннервации). Рефлекторно изменяется тонус сосудов как поверхностных, так и глубоко расположенных в тканях и внутренних органах.

Камфора (Комбигрипп мазь) оказывает антисептическое, местно-раздражающее, анальгезирующее, антиагрегантное действие. Рефлекторно возбуждает сосудодвигательный и дыхательный центры, выявляя аналептическую активность. Обладает периферической вазопрессорной активностью. Ингибирует агрегацию тромбоцитов. Выделяясь из организма через дыхательные пути, способствует отхаркиванию мокроты. При местной аппликации оказывает отвлекающее действие.

Тимол (Комбигрипп мазь) является антисептиком и дезинфектантом. Разрушая важные для жизнеспособности микроорганизмов ферменты, предотвращает распространение процесса гниения и задерживает его в самом начале. Тимол применяют в виде ингаляции при бронхитах и других заболеваниях органов дыхания, сопровождающихся выделением мокроты. Он стимулирует слизистые оболочки органов дыхания, уменьшает выделение мокроты, разрежает ее, намного уменьшает количество слизи в ней, устраняет специфический запах, предотвращает чрезмерную секрецию, таким образом предотвращая сепсис.

Метилсалицилат (Комбигрипп мазь) оказывает противовоспалительное, анальгезирующее действие. Он неселективно ингибирует ЦОГ, снижает синтез простагландинов. Нормализует повышенную проницаемость капилляров, улучшает процессы микроциркуляции, уменьшает отек и инфильтрацию воспаленных тканей.

Масло эвкалиптовое (Комбигрипп мазь) оказывает антисептическое и дезинфицирующее действие. При местном нанесении ослабляет чувствительность. Эвкалиптовое масло также стимулирует сердечную деятельность.

Масло терпентинное (Комбигрипп мазь) применяют местно как отвлекающее и согревающее средство.

Фармакокинетика. Парацетамол (Комбигрипп, Комбигрипп Декса) быстро всасывается в ЖКТ, связывается с белками плазмы крови. Период полувыведения из плазмы крови составляет 1–4 ч. Метаболизируется в печени с образованием глюкуронида и сульфата парацетамола. Выводится почками в основном в виде продуктов конъюгации, <5% экскретируется в неизмененном виде.

Кофеин (Комбигрипп, Комбигрипп Декса) и его водорастворимые соли быстро всасываются в кишечнике (в том числе в толстом). Период полувыведения из плазмы крови составляет около 5 ч, у некоторых лиц — до 10 ч. Основная часть деметилируется и окисляется. Около 10% выделяется почками в неизмененном виде. В организме доношенных новорожденных детей и старше (1,5–2 мес) элиминируется медленнее (период полувыведения — от 80 до 26,3 ч соответственно).

Фенилэфрина гидрохлорид (Комбигрипп, Комбигрипп Декса) имеет низкую биодоступность вследствие неравномерной абсорбции и влияния МАО в ЖКТ и печени при первом прохождении. Выводится почками в виде метаболитов. При кислой pH мочи ускоряется выведение из организма.

Хлорфенирамина малеат (Комбигрипп, Комбигрипп Декса) — это компонент, уменьшающий выраженность характерных эффектов гистамина, что особенно важно в предотвращении и уменьшении выраженности многих аллергических симптомов. Он всасывается сравнительно медленно в ЖКТ, максимальная концентрация в плазме крови достигается от 2,5 до 6 ч после применения внутрь. Биодоступность низкая и составляет 25–50%. Хлорфенирамин подвергается метаболизму при первом прохождении в печени. Хлорфенирамина малеат в значительной степени метаболизируется в печени с образованием метаболитов дезметил и дидезметилхлорфенирамин. Около 70% его связывается с белками плазмы крови. Хлорфенирамин распределяется по всему телу, проходит через ГЭБ. В неизмененном виде и в виде метаболитов выводится в основном с мочой; выведение зависит от pH мочи и выделительной функции почек. Следы выявлены в кале. Продолжительность действия — 4–6 ч. Более быстрое и экстенсивное всасывание, более быстрое выведение и более короткий период полувыведения были отмечены у детей.

Декстрометорфана гидробромид (Комбигрипп, Комбигрипп Декса) быстро всасывается в ЖКТ. Метаболизируется в печени и выводится с мочой как декстрометорфан в неизмененном виде и в виде деметилизированных метаболитов, включая декстрорфан, который подавляет кашель. Период полувыведения декстрометорфана гидробромида составляет 4 ч.

Комбигрипп мазь

Ментол после всасывания биотрансформируется в печени и выделяется с мочой и желчью в виде глюкуронидов.

Камфора легко всасывается со всех поверхностей нанесения, гидроксилируется в печени до гидроксикамфорных метаболитов, связывающихся с глюкуроновой кислотой, и выводится с мочой. Камфора проникает через плаценту.

Метилсалицилат быстро проникает в глубокие слои кожи, всасывается, гидролизируется, превращается в анион салициловой кислоты и выводится с мочой. Клиренс салицилатов зависит от pH мочи.