Комбигрип® (Kombigrip®)
Комбигрип инструкция по применению
Состав
Парацетамол - 500 мг
Кофеин - 30 мг
Фенилэфрина гидрохлорид - 10 мг
Хлорфенирамина малеат - 2 мг
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Парацетамол (Комбигрипп, Комбигрипп Декса) является обезболивающим и жаропонижающим средством. Анальгезирующее и жаропонижающее действие парацетамола связано с влиянием препарата на центр терморегуляции в гипоталамусе и способностью ингибировать синтез простагландинов.
Кофеин (Комбигрипп, Комбигрипп Декса) — стимулятор ЦНС. Стимулирует дыхательный центр, благодаря чему повышается скорость и увеличивается глубина насыщения легких кислородом, повышается тонус скелетных мышц, уменьшается порог гиперкапнии. Для получения такого же эффекта при применении анальгетика без кофеина необходима доза, приблизительно на 40% выше, чем 1 доза в сочетании с кофеином. Таким образом, кофеин применяется как адъювант парацетамола.
Фенилэфрина гидрохлорид (Комбигрипп, Комбигрипп Декса) стимулирует постсинаптические α-адренорецепторы, суживает легочные сосуды и повышает давление в легочной артерии. Как вазоконстриктор обладает антиконгестивным эффектом: уменьшает отек и гиперемию слизистой оболочки носа, выраженность экссудативных проявлений, восстанавливает свободное дыхание.
Хлорфенирамина малеат (Комбигрипп, Комбигрипп Декса) является Н1-блокатором, который тормозит реакцию гладких мышц на гистамин. Оказывает противоаллергическое действие, уменьшает слезотечение, зуд слизистой оболочки полости носа.
Декстрометорфана гидробромид (Комбигрипп Декса) является противокашлевым средством центрального действия. Он подавляет кашлевой центр, непосредственно действуя на него, и повышает порог чувствительности кашлевого центра к раздражающим агентам.
Ментол (Комбигрипп мазь) оказывает местно-раздражающее, анальгезирующее, отвлекающее, противозудное, антисептическое, успокаивающее действие. Эффект в основном обусловлен рефлекторными реакциями, связанными с раздражением чувствительных нервных окончаний: раздражение рецепторов кожи стимулирует образование и высвобождение эндогенных биологически активных веществ (энкефалинов, эндорфинов, пептидов, кининов), участвующих в регуляции болевых ощущений, проницаемости сосудов и других процессах, обеспечивающих обезболивающий, отвлекающий и противозудный эффекты. Антисептическая активность проявляется неизбирательным поражением микробных клеток. Раздражающий (отвлекающий) эффект способствует снижению болевых ощущений. Местное действие сопровождается сужением сосудов, ощущением холода, которое сменяется ощущением легкого жжения и покалывания. Кожно-висцеральные рефлексы (рефлекторная дуга минует головной мозг) улучшают трофику тканей (согласно зонам иннервации). Рефлекторно изменяется тонус сосудов как поверхностных, так и глубоко расположенных в тканях и внутренних органах.
Камфора (Комбигрипп мазь) оказывает антисептическое, местно-раздражающее, анальгезирующее, антиагрегантное действие. Рефлекторно возбуждает сосудодвигательный и дыхательный центры, выявляя аналептическую активность. Обладает периферической вазопрессорной активностью. Ингибирует агрегацию тромбоцитов. Выделяясь из организма через дыхательные пути, способствует отхаркиванию мокроты. При местной аппликации оказывает отвлекающее действие.
Тимол (Комбигрипп мазь) является антисептиком и дезинфектантом. Разрушая важные для жизнеспособности микроорганизмов ферменты, предотвращает распространение процесса гниения и задерживает его в самом начале. Тимол применяют в виде ингаляции при бронхитах и других заболеваниях органов дыхания, сопровождающихся выделением мокроты. Он стимулирует слизистые оболочки органов дыхания, уменьшает выделение мокроты, разрежает ее, намного уменьшает количество слизи в ней, устраняет специфический запах, предотвращает чрезмерную секрецию, таким образом предотвращая сепсис.
Метилсалицилат (Комбигрипп мазь) оказывает противовоспалительное, анальгезирующее действие. Он неселективно ингибирует ЦОГ, снижает синтез простагландинов. Нормализует повышенную проницаемость капилляров, улучшает процессы микроциркуляции, уменьшает отек и инфильтрацию воспаленных тканей.
Масло эвкалиптовое (Комбигрипп мазь) оказывает антисептическое и дезинфицирующее действие. При местном нанесении ослабляет чувствительность. Эвкалиптовое масло также стимулирует сердечную деятельность.
Масло терпентинное (Комбигрипп мазь) применяют местно как отвлекающее и согревающее средство.
Фармакокинетика. Парацетамол (Комбигрипп, Комбигрипп Декса) быстро всасывается в ЖКТ, связывается с белками плазмы крови. Период полувыведения из плазмы крови составляет 1–4 ч. Метаболизируется в печени с образованием глюкуронида и сульфата парацетамола. Выводится почками в основном в виде продуктов конъюгации, <5% экскретируется в неизмененном виде.
Кофеин (Комбигрипп, Комбигрипп Декса) и его водорастворимые соли быстро всасываются в кишечнике (в том числе в толстом). Период полувыведения из плазмы крови составляет около 5 ч, у некоторых лиц — до 10 ч. Основная часть деметилируется и окисляется. Около 10% выделяется почками в неизмененном виде. В организме доношенных новорожденных детей и старше (1,5–2 мес) элиминируется медленнее (период полувыведения — от 80 до 26,3 ч соответственно).
Фенилэфрина гидрохлорид (Комбигрипп, Комбигрипп Декса) имеет низкую биодоступность вследствие неравномерной абсорбции и влияния МАО в ЖКТ и печени при первом прохождении. Выводится почками в виде метаболитов. При кислой pH мочи ускоряется выведение из организма.
Хлорфенирамина малеат (Комбигрипп, Комбигрипп Декса) — это компонент, уменьшающий выраженность характерных эффектов гистамина, что особенно важно в предотвращении и уменьшении выраженности многих аллергических симптомов. Он всасывается сравнительно медленно в ЖКТ, максимальная концентрация в плазме крови достигается от 2,5 до 6 ч после применения внутрь. Биодоступность низкая и составляет 25–50%. Хлорфенирамин подвергается метаболизму при первом прохождении в печени. Хлорфенирамина малеат в значительной степени метаболизируется в печени с образованием метаболитов дезметил и дидезметилхлорфенирамин. Около 70% его связывается с белками плазмы крови. Хлорфенирамин распределяется по всему телу, проходит через ГЭБ. В неизмененном виде и в виде метаболитов выводится в основном с мочой; выведение зависит от pH мочи и выделительной функции почек. Следы выявлены в кале. Продолжительность действия — 4–6 ч. Более быстрое и экстенсивное всасывание, более быстрое выведение и более короткий период полувыведения были отмечены у детей.
Декстрометорфана гидробромид (Комбигрипп, Комбигрипп Декса) быстро всасывается в ЖКТ. Метаболизируется в печени и выводится с мочой как декстрометорфан в неизмененном виде и в виде деметилизированных метаболитов, включая декстрорфан, который подавляет кашель. Период полувыведения декстрометорфана гидробромида составляет 4 ч.
Комбигрипп мазь
Ментол после всасывания биотрансформируется в печени и выделяется с мочой и желчью в виде глюкуронидов.
Камфора легко всасывается со всех поверхностей нанесения, гидроксилируется в печени до гидроксикамфорных метаболитов, связывающихся с глюкуроновой кислотой, и выводится с мочой. Камфора проникает через плаценту.
Метилсалицилат быстро проникает в глубокие слои кожи, всасывается, гидролизируется, превращается в анион салициловой кислоты и выводится с мочой. Клиренс салицилатов зависит от pH мочи.
Показания Комбигрип
Комбигрипп: симптоматическая терапия гриппа и ОРВИ.
Комбигрипп Декса: симптоматическая терапия гриппа и ОРВИ (гипертермия, головная боль, ринит, кашель) у взрослых и детей в возрасте старше 6 лет.
Комбигрипп мазь:
воспалительные заболевания дыхательных путей (ринит, фарингит, ларингит, трахеит);
миалгия;
артралгия.
Применение Комбигрип
Комбигрипп
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: по 1–2 таблетки до 4 раз в сутки.
Дети в возрасте 6–12 лет: по 1/2–1 таблетке 3–4 раза в сутки. Необходимо придерживаться интервала между приемами не менее 4 ч.
Препарат принимают по меньшей мере через 30 мин после еды.
Продолжительность лечения — не более 7 дней.
Комбигрипп Декса
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: по 1 таблетки до 4 раз в сутки, с интервалом не менее 3–4 ч.
Дети в возрасте 6–12 лет: по 1/2 таблетке 4 раза в сутки.
Препарат принимают по меньшей мере через 30 мин после еды.
Продолжительность лечения — не более 7 дней.
Комбигрипп мазь
При заболеваниях дыхательных путей наносят на кожу в области грудной клетки и шеи толстым слоем и растирают. При желании площадь аппликации можно накрыть теплой, сухой тканью, однако ее надо прикладывать не плотно, чтобы дать возможность испарениям достичь носа и горла.
При боли в мышцах и суставах нанести на участок мышц или суставов толстым слоем и осторожно растереть.
У взрослых и детей в возрасте 2–12 лет препарат применяют до 3 раз в сутки или по назначению врача.
Продолжительность лечения — не более 7 дней. Если симптомы простуды не исчезают, применение препарата следует прекратить.
Противопоказания
алкоголизм, гипертрофия предстательной железы, тяжелые формы атеросклероза, АГ, острый панкреатит и гепатит, тромбоз периферических артерий, тяжелые формы ИБС, нарушение сердечной проводимости, желудочковая тахикардия, повышенная чувствительность к компонентам препарата, сочетанное применение с ингибиторами МАО, дети в возрасте младше 6 лет.
Комбигрипп мазь: эпилепсия или повышенная судорожная готовность, поскольку резкие запахи могут спровоцировать приступ; дети в возрасте младше 2 лет; период беременности, поскольку камфора и эвкалиптовое масло легко проникают через кожу и плацентарный барьер.
Побочные эффекты
агранулоцитоз, тромбоцитопения, анемия, почечная колика, асептическая пиурия, интерстициальный гломерулонефрит, аллергические реакции. Также возможны беспокойство, возбуждение, бессонница, сонливость, головокружение, спутанность сознания, тахикардия, аритмия, повышение АД, тошнота, рвота, снижение аппетита, диарея, констипация, боль в эпигастральной области.
Комбигрипп мазь. Возможны умеренное локальное раздражение, эритема, высыпания, шелушение и зуд кожи в области нанесения мази. Также может быть умеренное преходящее изменение цвета кожи и появление пятен на ткани.
Ментол может вызывать крапивницу, эритему или другие поражения кожи (дерматит).
При продолжительном применении может снижаться чувствительность к препарату и анальгезирующий эффект.
Особые указания
Комбигрипп, Комбигрипп Декса. Перед применением препарата следует убедиться, что основная причина кашля определена и что снижение интенсивности кашля не приведет к повышению риска развития осложнений. Препарат может снижать скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. Фенилэфрин может вызвать тахикардию, головокружение или ощущение усиленного сердцебиения; об этом следует предупредить пациентов.
Не рекомендуют применение препарата в период беременности. Действие препарата в период кормления грудью не изучалось.
С осторожностью применяют при заболеваниях печени, сердца и сосудов, алкоголизме.
Во время лечения препаратом следует исключить употребление алкоголя.
Комбигрипп мазь. Избегать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки.
При местном раздражении применение препарата прекращают, применяют соответствующую терапию.
Препарат наносить только на неповрежденную кожу, нельзя наносить на открытые раны.
Не использовать у детей для смазывания носоглотки.
Упорный кашель может быть признаком тяжелого заболевания. Если кашель не исчезает на протяжении 1 нед, рецидивирует или сопровождается лихорадкой, высыпаниями, упорной головной болью, следует пересмотреть тактику лечения.
Не применять препарат при продолжительном или хроническом кашле у курильщиков, БА, эмфиземе или если кашель сопровождается обильным отделением мокроты.
Не наносить препарат на большие участки кожи.
Препарат не рекомендуют применять в период кормления грудью.
Взаимодействия
Комбигрипп. Если предполагается комбинированная терапия, дозирование одного или обоих средств следует снизить. Особенности взаимодействия препарата обусловлены свойствами входящих в его состав компонентов.
Кофеин повышает эффект непрямых антикоагулянтов (производных кумарина) и вероятность поражения печени гепатотоксичными препаратами. Метоклопрамид повышает, а холестирамин снижает скорость всасывания. Барбитураты снижают антипиретическое действие парацетамола.
Кофеин снижает эффект снотворных и наркотических средств, повышает (улучшая биодоступность) — ацетилсалициловой кислоты, парацетамола и других НПВП. Улучшает всасывание эрготамина в ЖКТ.
Применение фенилэфрина с другими симпатомиметическими аминами и ингибиторами МАО может привести к дополнительному повышению АД. Ингибиторы МАО могут пролонгировать антихолинергический эффект антигистаминовых препаратов. Блокаторы α-адренорецепторов (фентоламин), фенотиазины, фуросемид и другие диуретики препятствуют вазоконстрикции.
Была отмечена несовместимость хлорфенирамина малеата с кальция хлоридом, канамицина сульфатом, норадреналином, фенобарбиталом.
Комбигрипп Декса. Применение декстрометорфана гидробромида с ингибиторами энзимов, включая амиодарон, флуоксетин, галоперидол, пароксетин, пропафенон и тиоридазин, может влиять на когнитивную функцию.
Нет сообщений о взаимодействии Комбигриппа мази с другими лекарственными средствами.
Передозировка
симптомы передозировки обусловлены свойствами отдельных компонентов препарата.
Парацетамол в высокой дозе вызывает гепатонекроз. Клинические и биохимические признаки поражения печени выявляются через 24–72 ч: повышение активности печеночных трансаминаз, гипербилирубинемия и снижение уровня протромбина. Проявляется анорексией, тошнотой, рвотой, болью в животе, бледностью кожных покровов.
Передозировка кофеина проявляется ощущением тревоги, беспокойством, тремором, головной болью, спутанностью сознания, экстрасистолией.
Передозировка фенилэфрина гидрохлорида проявляется желудочковой экстрасистолией и пароксизмами желудочковой тахикардии, ощущением тяжести в голове и конечностях, значительным повышением АД.
При передозировке хлорфенирамина малеата психическое состояние может варьировать от подавленного до возбужденного (беспокойство и судороги). Могут наблюдаться атропиноподобные симптомы.
Комбигрипп Декса. Передозировка декстрометорфана гидрохлорида может проявляться возбуждением и психическими расстройствами. В очень высоких дозах может вызывать угнетение функции дыхания.
Лечение: промывание желудка, введение N-ацетилцистеина, симптоматическая терапия.
Комбигрипп мазь. Возможно усиление выраженности побочных эффектов, атаксия, сонливость, рефлекторная остановка дыхания.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре 15–25 °C. Комбигрипп мазь не замораживать.