Николаев (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1029,93 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1209,34 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1093,00 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1317,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1092,20
Экономия при брони: -390,80 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1352,80
Экономия при брони: -462,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1029,93 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1209,34 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1177,70 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1112,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1115,70 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1112,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
987,00
Экономия при брони: -285,60 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1155,00
Экономия при брони: -264,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1029,93 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1209,34 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1029,93 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1209,34 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1092,20
Экономия при брони: -390,80 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1416,10
Экономия при брони: -525,70 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1167,70 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1092,20
Экономия при брони: -390,80 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1264,00
Экономия при брони: -373,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1092,20
Экономия при брони: -390,80 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1264,00
Экономия при брони: -373,60 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1029,93 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1209,34 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1001,10 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1168,30 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1211,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1029,93 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1209,34 грн