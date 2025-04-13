Харьков (адрес не указан)
Доступно в 412 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1091,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1173,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1312,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1195,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1029,93 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1209,34 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1085,60 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1186,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1005,30 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1185,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1011,30 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1193,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1029,93 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1209,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1151,10
Экономия при брони: -429,80 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1352,80
Экономия при брони: -447,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1098,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1092,20
Экономия при брони: -370,90 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1264,00
Экономия при брони: -359,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1320,50 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1033,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1162,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1196,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1092,20
Экономия при брони: -370,90 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1416,10
Экономия при брони: -511,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1172,90 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1167,40 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1019,34 грн