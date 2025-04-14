Киев
Комбигрип® (Kombigrip®)

Комбигрип® (Kombigrip®)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 277 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1050,10 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1159,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1026,50 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1152,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1026,50 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1152,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
896,30 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1072,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1029,93 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1209,34 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
548,24 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
490,44 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
964,20 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
577,45 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1016,20 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1228,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1029,93 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1209,34 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
302,60 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
864,32 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1029,93 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1209,34 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
521,04 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1195,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1011,00 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1110,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
934,51 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1083,09 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1156,90
Экономия при брони: -435,60 грн
721,30 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1352,80
Экономия при брони: -447,90 грн
904,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
848,20 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1107,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
883,50 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1152,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
577,44 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
420,28 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
991,60 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1128,85 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
921,80 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
295,32 грн
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