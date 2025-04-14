Одесса (адрес не указан)
Доступно в 277 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1050,10 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1159,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1026,50 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1152,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1026,50 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1152,50 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1072,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1029,93 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1209,34 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1016,20 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1228,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1029,93 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1209,34 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1029,93 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1209,34 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1195,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1011,00 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1110,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1083,09 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1156,90
Экономия при брони: -435,60 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1352,80
Экономия при брони: -447,90 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1107,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1152,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1128,85 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences