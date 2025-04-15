Львов (адрес не указан)
Доступно в 262 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1064,10 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1156,80 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1353,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1110,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1029,93 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1209,34 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1002,59 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1150,60
Экономия при брони: -429,30 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1353,40
Экономия при брони: -452,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1239,50 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1152,50 грн
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1127,80 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1092,20
Экономия при брони: -370,90 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1264,00
Экономия при брони: -363,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1150,60
Экономия при брони: -429,30 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1352,80
Экономия при брони: -452,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1127,80 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1239,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1083,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1029,93 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1209,34 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1133,92 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
987,00
Экономия при брони: -265,70 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1155,00
Экономия при брони: -254,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
987,00
Экономия при брони: -265,70 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1155,00
Экономия при брони: -254,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1303,70 грн