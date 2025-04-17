Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1092,20
Экономия при брони: -390,80 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1353,40
Экономия при брони: -463,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1133,00 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1000,10
Экономия при брони: -30,00 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1102,30
Экономия при брони: -33,07 грн
1069,23 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1128,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1150,60
Экономия при брони: -449,20 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1352,80
Экономия при брони: -462,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1150,60
Экономия при брони: -449,20 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1353,40
Экономия при брони: -463,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1029,93 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1209,34 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1156,40
Экономия при брони: -455,00 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1353,40
Экономия при брони: -463,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1006,10 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1164,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1029,93 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1013,60 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1177,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
974,25
Экономия при брони: -342,99 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1352,80
Экономия при брони: -462,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1102,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1156,80 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1150,60
Экономия при брони: -449,20 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1353,40
Экономия при брони: -463,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1062,60 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1220,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1029,93 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1209,34 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1133,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1029,93 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1209,34 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1117,50 грн