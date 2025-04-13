Киев (адрес не указан)
Доступно в 908 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1032,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1142,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1022,80 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1246,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1120,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1017,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1156,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1092,20
Экономия при брони: -376,80 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1353,40
Экономия при брони: -456,70 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1032,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1156,90
Экономия при брони: -435,60 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1352,80
Экономия при брони: -452,80 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
788,85
Экономия при брони: -169,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1017,50 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1158,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1036,70 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1188,90 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
416,00
Экономия при брони: -88,74 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
844,90
Экономия при брони: -181,45 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1032,50 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1032,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1029,93 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1209,34 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1127,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1022,00 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1246,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
939,20
Экономия при брони: -201,74 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1039,90 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1207,60 грн