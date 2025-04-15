Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 214 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1000,00
Экономия при брони: -280,00 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
468,00
Экономия при брони: -106,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
936,00
Экономия при брони: -288,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
980,00
Экономия при брони: -260,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1062,00 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1184,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1029,93 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1209,34 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1083,09 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1092,20
Экономия при брони: -390,80 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1264,00
Экономия при брони: -373,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
980,00
Экономия при брони: -260,00 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1150,00
Экономия при брони: -246,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1009,90 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1187,10 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
980,00
Экономия при брони: -260,00 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
460,00
Экономия при брони: -98,40 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
987,00
Экономия при брони: -285,60 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1155,00
Экономия при брони: -264,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1055,70 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1176,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1029,93 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1209,34 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1092,20
Экономия при брони: -390,80 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1264,00
Экономия при брони: -373,60 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1062,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1029,93 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1209,34 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1029,93 грн
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1209,34 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Комбигрипп® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Декса® таблетки блистер в пачке №80
Organosyn Life Sciences
1083,09 грн