Гидрохлортиазид (Hydrochlorothiazide) (14810) - инструкция по применению ATC-классификация
Гидрохлортиазид инструкция по применению
Фармакологические свойства
диуретическое, салуретическое средство. Механизм диуретического действия препарата обусловлен уменьшением реабсорбции ионов натрия и хлора главным образом в проксимальной части извитых канальцев. Он также угнетает реабсорбцию калия и бикарбонатов. Диуретический эффект проявляется при алкалозе и ацидозе и не снижается при длительном применении препарата. Обладает гипотензивными свойствами (как правило, при АГ).
Гидрохлоротиазид быстро всасывается после приема внутрь. Диуретический эффект развивается в течение 1–2 ч и продолжается до 10–12 ч и более.
Показания Гидрохлортиазид
застойные явления в малом и большом круге кровообращения при сердечно-сосудистой недостаточности; цирроз печени с явлениями портальной гипертензии; нефрозы и нефриты (исключение — тяжелые прогрессирующие формы с уменьшением скорости клубочковой фильтрации); токсикоз беременных, предменструальный синдром (при застойных явлениях); АГ, особенно сопровождающаяся недостаточностью кровообращения (в комбинации с другими гипотензивными средствами).
При глаукоме (преимущественно субкомпенсированной формы) в ряде случаев Гидрохлортиазид снижает внутриглазное давление и нормализует офтальмотонус (эффект наступает через 24–48 ч). Как правило, прием Гидрохлортиазида комбинируют с инстилляцией в конъюнктивальный мешок миотиков или других противоглаукомных препаратов.
Применение Гидрохлортиазид
внутрь во время или после еды. Дозу устанавливают индивидуально. Разовая и суточная доза препарата при его приеме в качестве диуретика может составлять 0,025–0,2 г. Принимают однократно утром или в 2 приема в первой половине дня. Повышение дозы более 0,2 г нецелесообразно (дальнейшего усиления диуреза не наблюдается). Лицам пожилого возраста с АГ, сопровождающейся поражением церебральных сосудов, следует принимать препарат в более низких дозах (0,0125 г 1–2 раза в сутки).
Препарат можно принимать в течение 3–7 дней подряд и после перерыва на 3–4 дня снова продолжить прием препарата; если позволяет состояние пациента перерыв в терапии делают каждые 1–2 дня. При длительном лечении иногда принимают по 2–3 раза в неделю. Длительность курса лечения и общая длительность приема зависят от характера и тяжести патологического процесса, эффекта терапии и переносимости препарата.
При АГ назначают по 0,025–0,05 г (1–2 таблетки) в сутки, как правило, в составе комплексной терапии.
При глаукоме принимают по 0,025 г/сут.
Противопоказания
выраженная почечная недостаточность, тяжелые поражения печени, тяжелое течение сахарного диабета и подагры.
Побочные эффекты
при длительном применении может развиться гипокалиемия (в основном умеренная) и гипохлоремический алкалоз. Гипокалиемия чаще всего возникает у больных циррозом печени и нефрозом, гипохлоремический алкалоз — при бессолевой диете или потере хлоридов при рвоте или диарее.
Особые указания
лечение Гидрохлортиазидом рекомендуется проводить на фоне диеты богатой солями калия. Для профилактики гипокалиемии применяют в сочетании с калийсберегающими диуретиками (эти средства и препараты, содержащие калий, не назначают при заболеваниях почек). При гипокалиемии назначают калия аспарагинат, р-р калия хлорида (2 г/сут), в случае гипохлоремического алкалоза — натрия хлорид.
При применении препарата возможно уменьшение выделения мочевой кислоты из организма и обострение латентной подагры (в таких случаях назначают аллопуринол).
Условия хранения
в сухом месте.