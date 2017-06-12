внутрь во время или после еды. Дозу устанавливают индивидуально. Разовая и суточная доза препарата при его приеме в качестве диуретика может составлять 0,025–0,2 г. Принимают однократно утром или в 2 приема в первой половине дня. Повышение дозы более 0,2 г нецелесообразно (дальнейшего усиления диуреза не наблюдается). Лицам пожилого возраста с АГ, сопровождающейся поражением церебральных сосудов, следует принимать препарат в более низких дозах (0,0125 г 1–2 раза в сутки).

Препарат можно принимать в течение 3–7 дней подряд и после перерыва на 3–4 дня снова продолжить прием препарата; если позволяет состояние пациента перерыв в терапии делают каждые 1–2 дня. При длительном лечении иногда принимают по 2–3 раза в неделю. Длительность курса лечения и общая длительность приема зависят от характера и тяжести патологического процесса, эффекта терапии и переносимости препарата.

При АГ назначают по 0,025–0,05 г (1–2 таблетки) в сутки, как правило, в составе комплексной терапии.

При глаукоме принимают по 0,025 г/сут.