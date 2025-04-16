Гидрохлортиазид (Hydrochlorothiazide)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,80
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
37,49
Экономия при брони: -4,74 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
40,23
Экономия при брони: -6,02 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
40,14
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
37,10
Экономия при брони: -2,94 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
36,40
Экономия при брони: -4,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
33,70
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
36,76
Экономия при брони: -4,75 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
36,03
Экономия при брони: -3,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
34,30
Экономия при брони: -3,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
40,37
Экономия при брони: -9,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,24
Экономия при брони: -3,20 грн