Гидрохлортиазид (Hydrochlorothiazide)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
37,09
Экономия при брони: -3,28 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,20
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
40,08
Экономия при брони: -8,91 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,20
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
40,11
Экономия при брони: -5,08 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
36,08
Экономия при брони: -4,98 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,20
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,20
Экономия при брони: -3,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,20
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
34,35
Экономия при брони: -2,16 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
37,17
Экономия при брони: -3,91 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
39,77
Экономия при брони: -8,76 грн