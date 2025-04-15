Гидрохлортиазид (Hydrochlorothiazide)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 254 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
37,37
Экономия при брони: -2,29 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,20
Экономия при брони: -4,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,20
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
33,70
Экономия при брони: -3,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,78
Экономия при брони: -2,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
40,57
Экономия при брони: -8,03 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,80
Экономия при брони: -5,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
34,30
Экономия при брони: -3,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,20
Экономия при брони: -4,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"