Гидрохлортиазид (Hydrochlorothiazide)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 217 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
36,61
Экономия при брони: -1,96 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
36,90
Экономия при брони: -5,73 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,20
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,80
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
38,89
Экономия при брони: -1,30 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,20
Экономия при брони: -4,20 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
39,98
Экономия при брони: -9,54 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
37,10
Экономия при брони: -6,02 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
39,84
Экономия при брони: -4,94 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"