Гидрохлортиазид (Hydrochlorothiazide)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 247 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,20
Экономия при брони: -1,52 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
39,55
Экономия при брони: -1,42 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
36,39
Экономия при брони: -2,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
40,36
Экономия при брони: -6,82 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,20
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
39,17
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
36,52
Экономия при брони: -3,00 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,20
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
39,97
Экономия при брони: -3,32 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
40,15
Экономия при брони: -2,04 грн