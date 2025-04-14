Гидрохлортиазид (Hydrochlorothiazide)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 281 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
40,87
Экономия при брони: -7,22 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
38,32
Экономия при брони: -4,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
40,57
Экономия при брони: -3,92 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
33,70
Экономия при брони: -3,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
34,30
Экономия при брони: -3,60 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
36,12
Экономия при брони: -3,33 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
40,79
Экономия при брони: -8,34 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
33,70
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
39,36
Экономия при брони: -6,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
40,09
Экономия при брони: -3,46 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
37,78
Экономия при брони: -4,88 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
36,59
Экономия при брони: -4,02 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
37,19
Экономия при брони: -2,59 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Не болей
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
36,98
Экономия при брони: -3,39 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"