ГИДРОХЛОРОТИАЗИД (HYDROCHLOROTHIAZIDUM) Действующее вещество
HSDB, RTECS: 3,4-дигидро-6-хлоро-7-сульфамил-1,2,4-бензотиадиазин-1,1-диоксид; или 6-хлоро-3,4-дигидро-7-сульфамоил-2H-1,2,4-бензотиадиазин 1,1-диоксид.
салуретическое и гипотензивное средство, является сульфонамидным производным. Повышает выведение с мочой натрия и воды, ингибируя реабсорбцию Na+ и Cl–преимущественно в дистальных почечных канальцах. Снижает повышенное АД. При несахарном диабете гидрохлоротиазид уменьшает объем мочи и повышает ее концентрацию. Уменьшает выведение кальция с мочой и тем самым препятствует образованию почечных конкрементов.
АГ (в качестве монотерапии или в комбинации с другими гипотензивными средствами); сердечная недостаточность, отеки, вызванные сердечной, почечной или печеночной недостаточностью; задержка жидкости при ожирении; местные отеки, например после тромбоза, травмы; несахарный диабет, а также идиопатическая гиперкальциурия и почечнокаменная болезнь (профилактика образования кальциевых камней).
для проведения поддерживающей терапии следует индивидуально подбирать минимально эффективную дозу. Таблетки предпочтительнее принимать после еды.
При АГ, как правило, в начале лечения достаточно суточной дозы 25–50 мг, принимаемой однократно утром или в 2 приема, затем по 25 мг/сут. При недостаточном гипотензивном эффекте рекомендуется применять гидрохлоротиазид в сочетании с другими гипотензивными средствами.
При отеках суточная доза обычно составляет 25–75 мг, в исключительных случаях — 100 мг. Как правило, достаточно принимать гидрохлоротиазид с перерывами, например каждый 2-й или 3-й день недели. Детям назначают по 12,5–25 мг/сут, по возможности с перерывами (каждый 2-й или 3-й день недели). Суточную дозу лучше всего принимать однократно утром.
При несахарном диабете в начале лечения — по 100 мг/сут в 2–4 приема, затем суточную дозу можно снизить.
В целях профилактики образования почечных камней — по 50 мг 2 раза в сутки.
тяжелая почечная и печеночная недостаточность; повышенная чувствительность к сульфонамидам.
возможны диспептические явления, головокружение и повышенная утомляемость, панкреатит, кожные проявления аллергических реакций, нарушение зрения, нейтропения, тромбоцитопения, гипокалиемия, гиперурикемия, гиперкальциемия и нарушения углеводного обмена.
при длительном лечении следует придерживаться диеты, богатой калием. Необходимо проявлять осторожность при подборе доз больным с подагрой, так как гидрохлоротиазид может вызвать повышение уровня мочевой кислоты.
При сахарном диабете в период лечения гидрохлоротиазидом может возникнуть гипергликемия, особенно на фоне гипокалиемии.
При почечной недостаточности необходимо тщательно следить за электролитным балансом и клиренсом креатинина. Выраженная потеря воды и электролитов при длительном лечении диуретическими средствами в высоких дозах может обострить симптомы почечной недостаточности.
Гидрохлоротиазид проникает через плацентарный барьер. В период беременности показания к применению должны быть тщательно обоснованы. Не следует назначать диуретик при эклампсии, преэклампсии или отеках любого генеза в период беременности. Гидрохлоротиазид может проникать в грудное молоко, поэтому следует воздержаться от кормления грудью в период лечения.
у пациентов, получающих лечение препаратами лития, диуретические средства могут вызвать повышение уровня лития в крови. При полиурии, вызванной препаратами лития, диуретические средства могут оказать парадоксальный антидиуретический эффект.
могут наблюдаться тошнота, общая слабость, головокружение на фоне нарушений водно-электролитного баланса. Показано восполнение потери воды и электролитов.