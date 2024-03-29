ГИДРОХЛОРОТИАЗИД (HYDROCHLOROTHIAZIDUM)

для проведения поддерживающей терапии следует индивидуально подбирать минимально эффективную дозу. Таблетки предпочтительнее принимать после еды.

При АГ, как правило, в начале лечения достаточно суточной дозы 25–50 мг, принимаемой однократно утром или в 2 приема, затем по 25 мг/сут. При недостаточном гипотензивном эффекте рекомендуется применять гидрохлоротиазид в сочетании с другими гипотензивными средствами.

При отеках суточная доза обычно составляет 25–75 мг, в исключительных случаях — 100 мг. Как правило, достаточно принимать гидрохлоротиазид с перерывами, например каждый 2-й или 3-й день недели. Детям назначают по 12,5–25 мг/сут, по возможности с перерывами (каждый 2-й или 3-й день недели). Суточную дозу лучше всего принимать однократно утром.

При несахарном диабете в начале лечения — по 100 мг/сут в 2–4 приема, затем суточную дозу можно снизить.

В целях профилактики образования почечных камней — по 50 мг 2 раза в сутки.