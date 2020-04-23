Бронхофит (Bronchophyt) (147119) - инструкция по применению ATC-классификация
Бронхофит инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: 1 мл препарата содержит настойку сложную из смеси лекарственного растительного сырья БРОНХОФИТ (аира корней (Calami radix) 9 мг, алтея корней (Althaeae radix) 9 мг, липы цветков (Tiliae flos) 9 мг, ноготков цветков (Calendulae flos) 9 мг, солодки корней (Liquiritiae radix) 9 мг, шалфея лекарственного листьев (Salviae officinalis folium) 9 мг, бузины цветков (Sambuci flos) 8 мг, крапивы листьев (Urticae folium) 8 мг, мяты перечной листьев (Menthae piperitae folium) 8 мг, чабреца травы (Serpylli herba) 8 мг, девясила корней (Inulae helenii radix) 7 мг, ромашки цветков (Matricariae flos) 7 мг) (1:10) (экстрагент — этанол 40%).
Лекарственная форма
Настойка сложная.
Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость от желто-коричневого до красно-коричневого цвета, со специфическим запахом. Допускается наличие осадка.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.
Код АТХ R05C A.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Фармакологическая активность препарата определяется биологически активными веществами из лекарственных растений, которые по свойствам можно объединить в группы: противовоспалительные (аир, девясил, липа, ромашка, бузина, ноготки, шалфей, солодка); отхаркивающие (алтей, бузина, солодка, девясил, чабрец); спазмолитические (аир, мята перечная, чабрец, ноготки, ромашка); антисептические (аир, бузина, шалфей, ноготки, мята перечная, ромашка, девясил, чабрец); улучшающие регенерацию тканей и слизистых оболочек (алтей, липа, крапива) и содержащие витамины (крапива, солодка, девясил).
Препарат обладает отхаркивающим действием. Стимулирует серозные клетки желез слизистой оболочки бронхов, увеличивая количество слизистого секрета, вследствие чего изменяется соотношение слизистого и серозного компонентов мокроты. Облегчает отхаркивание мокроты благодаря увеличению количества бронхиального секрета и уменьшению его вязкости. Препарат обладает противовоспалительным действием, предотвращает развитие отека легочной ткани; проявляет антиоксидантное, спазмолитическое действие. Также препарат благоприятно влияет на общее состояние организма во время заболевания.
Показания
Острые и хронические воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с образованием вязкой мокроты: острый и хронический бронхит
(в том числе с бронхообструктивным компонентом), бронхоэктатическая болезнь, пневмония.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Препарат не следует применять вместе с лекарственными препаратами, угнетающими кашель, в связи с возможным скоплением мокроты в дыхательных путях.
При длительном применении одновременно с сердечными гликозидами, адренокортикостероидами, антиаритмическими препаратами (хинидин), слабительными средствами, тиазидными и петлевыми диуретиками возможно нарушение водно-электролитного баланса.
Препарат может усиливать действие снотворных препаратов, транквилизаторов.
Особенности применения
Если в течение одной недели приема препарата симптоматика сохраняется либо во время лечения отмечается ухудшение симптомов заболевания и/или появляются одышка, повышение температуры тела, гнойная мокрота, необходимо проконсультироваться с врачом.
Следует с осторожностью применять при повышенной свертываемости крови, а также больным бронхиальной астмой и спазмофилией.
Способ применения и дозы
БРОНХОФИТ следует назначать взрослым при острой форме заболевания внутрь, по 2 чайные ложки (10 мл) 2 раза в сутки, за 30 минут до или через 1 час после еды. После уменьшения выраженности процесса рекомендуется применять препарат по 5 мл (1 чайная ложка) 3 раза в сутки за 30 минут до или через 1 час после еды. Препарат желательно употреблять в теплом виде (5–10 мл на полстакана (120 мл) теплой воды). Максимальная суточная доза — 40 мл.
Продолжительность применения определяет врач индивидуально. Обычно курс лечения составляет 7–14 дней.
Дети
Препарат противопоказан детям.
Побочные реакции
Препарат обычно хорошо переносится пациентами. Однако, учитывая многокомпонентный состав препарата, в отдельных случаях, как правило, при индивидуальной гиперчувствительности к какому-либо компоненту или нарушении рекомендованного режима его приема возможно развитие аллергических реакций, в том числе гиперемия, высыпания, зуд, отек кожи, контактный дерматит, крапивница; желудочно-кишечных расстройств, включая тошноту, рвоту, диарею. В случае появления каких-либо негативных реакций необходимо обратиться к врачу.
Срок годности
2 года. Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С и недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл в банках № 1; по 100 мл во флаконах № 1.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61091, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 20 лит. «А-5».