Фармакодинамика.

Фармакологическая активность препарата определяется биологически активными веществами из лекарственных растений, которые по свойствам можно объединить в группы: противовоспалительные (аир, девясил, липа, ромашка, бузина, ноготки, шалфей, солодка); отхаркивающие (алтей, бузина, солодка, девясил, чабрец); спазмолитические (аир, мята перечная, чабрец, ноготки, ромашка); антисептические (аир, бузина, шалфей, ноготки, мята перечная, ромашка, девясил, чабрец); улучшающие регенерацию тканей и слизистых оболочек (алтей, липа, крапива) и содержащие витамины (крапива, солодка, девясил).

Препарат обладает отхаркивающим действием. Стимулирует серозные клетки желез слизистой оболочки бронхов, увеличивая количество слизистого секрета, вследствие чего изменяется соотношение слизистого и серозного компонентов мокроты. Облегчает отхаркивание мокроты благодаря увеличению количества бронхиального секрета и уменьшению его вязкости. Препарат обладает противовоспалительным действием, предотвращает развитие отека легочной ткани; проявляет антиоксидантное, спазмолитическое действие. Также препарат благоприятно влияет на общее состояние организма во время заболевания.