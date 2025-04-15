Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 207 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
101,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
122,41
Экономия при брони: -19,41 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,74
Экономия при брони: -5,75 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
122,70
Экономия при брони: -7,49 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,20
Экономия при брони: -4,69 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
106,60
Экономия при брони: -9,30 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
96,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
114,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
91,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
109,10
Экономия при брони: -11,80 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,38
Экономия при брони: -3,29 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
123,44
Экономия при брони: -4,13 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
106,60
Экономия при брони: -9,30 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,91
Экономия при брони: -9,53 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,41
Экономия при брони: -8,02 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн